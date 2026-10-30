Flick: Não podemos repetir o erro do clássico, e este jogador está sem confiança

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, destacou a capacidade de Frenkie de Jong de atuar como zagueiro central, diante da escassez que a equipe enfrenta nessa posição, além de ressaltar a necessidade de melhorar o desempenho defensivo e reduzir a perda de bola.

Flick fez essas declarações durante a coletiva de imprensa da partida entre Barcelona e Deportivo Alavés, marcada para amanhã, sábado, válida pela 11ª rodada de LaLiga.

Flick falou sobre a escassez na posição de zagueiro central, dizendo: "Temos que lidar com essas circunstâncias, pois temos apenas dois zagueiros centrais, que são Gerard e Cubarsí. É importante encontrar uma solução alternativa, e é isso que estamos tentando fazer, e o Frenkie também pode jogar nessa posição. Já o Baldé, talvez não tenha no momento a confiança de que precisa para apresentar o seu nível habitual, e também para executar o estilo de jogo que adotamos. Ele precisa recuperar essa confiança".

O treinador alemão acrescentou sobre a importância de De Jong para a equipe: "Para mim, o Frenkie é um jogador extremamente importante. Quando está em plenas condições, é um jogador incrível. Tem uma qualidade muito grande no trato com a bola, e também nos ajuda muito defensivamente quando tem a mentalidade adequada. É um jogador excelente para mim, e eleva o nível da equipe".

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Flick abordou a possibilidade de recorrer a Fariñas na posição de lateral, explicando: "Pode ser uma das opções para jogar nessa posição. É um jogador que tem uma grande inteligência, treina conosco desde o início da temporada e faz um trabalho excelente. Além disso, realmente merece ter uma oportunidade de jogar".

Sobre a necessidade de dominar o controle da bola, Flick disse: "Exijo da equipe o controle da partida, a redução da perda de bola que ocorreu no Clássico e a posse dela por períodos mais longos. Essa é a chave. Quando você controla a partida, pode determinar como a bola circula e impor mais controle sobre o adversário. É importante não perder a bola, caso contrário teremos que correr para recuperá-la. Temos que melhorar esses aspectos, e o Rodri tem razão nisso".

O técnico do Barcelona falou sobre Toncara, que vem atuando cada vez mais com a equipe principal, dizendo: "Ele jogou alguns minutos com o Barcelona Atlètic, participou da pré-temporada conosco, e gostei muito do que vi dele. Tudo é possível".

Flick demonstrou satisfação com o clima dentro da equipe após uma semana de treinos, ressaltando a necessidade de apresentar uma reação forte diante do Alavés, ao dizer: "Sim, foi uma boa semana. Não sabemos como as coisas vão correr nas próximas partidas, mas todos devem estar concentrados amanhã. Queremos mostrar a reação adequada, e é isso que espero da equipe. Sofremos duas derrotas, mas a equipe apresenta um bom futebol. Confiamos na nossa força e na nossa qualidade".

E concluiu: "Fizemos hoje uma sessão de treino muito boa, e tenho a sensação de que o clima dentro da equipe é positivo, e devemos comprovar isso amanhã diante do Alavés, pois é uma equipe que sabe muito bem como se defender. Mas nós somos o Barcelona, e queremos mostrar a melhor versão de nós mesmos".