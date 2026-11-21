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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, mandou um recado indireto ao seu meio-campista Rodri durante a entrevista coletiva concedida antes da partida da equipe contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

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Há alguns dias, Rodri havia afirmado que a equipe precisa elevar seu nível para brigar por todos os títulos, e Flick respondeu concordando: "Todos os jogadores podem jogar melhor, até ele".

Sobre seu plano diante dos problemas que persistem na zaga, com a lesão de Christensen e as dificuldades de Cubarsí, Flick disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "AS": "Ainda não sei, porque sempre há diferenças em relação ao que se espera. Christensen estava bem e a decisão certa era que ele ficasse, e agora ele está fora de duas partidas. Cubarsí teve alguns problemas e precisamos ter cautela. É provável que ele fique no banco no domingo".

E acrescentou: "Mas Koundé está de volta, Olmo está de volta, e precisamos administrar a situação. Quando você vê o que acontece nos grandes clubes, isso acontece em todo lugar, e temos que administrar da melhor maneira possível".

Questionado se a lesão de Christensen comprova que a equipe precisa contratar um zagueiro, respondeu: "As lesões fazem parte do nosso trabalho e precisamos ajudá-lo. Ele está decepcionado, mas, para mim, quando está em condições, é um dos melhores zagueiros. Nós o incentivamos e o ajudamos a melhorar fisicamente e a evoluir, esse é o nosso trabalho".

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E continuou: "Como eu disse antes, Cubarsí fez uma temporada excepcional no ano passado e disputou a Copa do Mundo, e precisamos cuidar dele".

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Perguntado se havia conversado com Raphinha, disse: "Claro que conversei com ele. Ele é meu jogador, mas a minha opinião sobre o assunto não importa. Eles, no Brasil, tomaram essa decisão e eu a aceito, e agora ele está aqui para jogar cem por cento. Ele está tranquilo e pronto, e eu estou de acordo com isso".

Flick foi questionado: "O que o preocupa mais, o confronto com o Villarreal ou a viagem a Baku e depois a La Coruña?". E respondeu: "Isso faz parte do nosso trabalho, e também é um privilégio. Jogamos a La Liga e a Liga dos Campeões e queremos lutar pelos títulos. O clima no vestiário é incrível e quero mantê-lo".

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E acrescentou: "Estamos com o moral alto, vivemos um bom momento e estamos administrando os casos de lesão. A comissão técnica faz um trabalho impressionante, dos analistas aos preparadores físicos, e até o pessoal da comunicação".

Sobre sua opinião a respeito da discussão aberta em torno de Yamal, disse: "Ele estava pronto para o segundo jogo. É um jogador incrível, está apresentando um nível fantástico e estamos com ele".

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Sobre a evolução do quadro de Rodri, afirmou: "Precisamos esperar, mas acho que ele está bem. É preciso cuidar dele e acompanhar sua evolução dia após dia. Ele teve uma lesão semelhante no Manchester City e conversei com ele. Não é a mesma lesão que sofreu no passado, mas precisamos ter cautela".

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Perguntado se concorda com a declaração de Rodri sobre a necessidade de elevar o nível da equipe para brigar pela Liga dos Campeões, respondeu: "Com certeza, é isso que queremos. Todos os jogadores podem jogar melhor, até ele. Temos potencial e precisamos melhorar".

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Sobre se sente reconhecido pelo entorno do Barcelona, disse: "Meu trabalho é a preparação. Um bom trabalho, não o melhor. Perdemos duas partidas em uma única semana e não apresentamos o nosso melhor futebol. Houve motivos, mas acho que fizemos um bom trabalho e a torcida está feliz. Temos uma responsabilidade com as pessoas e trabalhamos duro para que fiquem satisfeitas conosco".

Sobre como vai administrar a sequência de nove jogos em 28 dias, afirmou: "Como eu disse antes, somos o Barcelona e jogamos no mais alto nível em todas as competições, queremos ganhar todas e esse é o nosso objetivo. Mas, com certeza, precisamos administrar os minutos. Os jogadores precisam estar prontos para jogar".

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E acrescentou: "Rodri pode chegar a tempo, e é preciso ter cautela com Cubarsí. Estou conversando sobre isso com os jogadores".

Sobre a situação de De Jong e a possibilidade de utilizá-lo como solução na lateral, respondeu: "Vamos ver... Ele voltou. Sentiu algo leve, mas está disponível, e isso é o mais importante".

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Questionado se esperava que o Real Madrid aparecesse tão forte, disse: "Também há o Atlético de Madrid e o Real Betis, mas não falamos do Villarreal. Acho que Iñigo é um treinador excepcional. Ele é jovem, mas tem um grande futuro pela frente. Não estou preocupado com o Real Madrid. Estamos 3 pontos à frente dele e precisamos defender essa posição".