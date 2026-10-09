O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, valoriza a mudança de mentalidade dentro do vestiário da equipe catalã durante o período de pausa para as competições internacionais.

O jornal Sport informou que Flick considera fundamental que os jogadores escutem seus corpos, e que os erros do passado durante as pausas para as seleções não devem se repetir, pois podem ter um custo altíssimo.

Para Flick e sua comissão técnica, as ausências por lesões foram um dos principais fatores que levaram à eliminação da equipe, na temporada passada, da Liga dos Campeões da Europa antes do momento que ele desejava, além da não conquista de todos os objetivos traçados.

A equipe sofreu com a ausência de Raphinha por um período muito longo em razão de problemas físicos, resultantes, em primeiro lugar, das sobrecargas físicas excessivas durante suas participações pela seleção brasileira.

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E praticamente nenhum jogador escapou desse sofrimento, de Jules Koundé, Balde, Ferran Torres, Pedri e Frenkie de Jong até Lamine Yamal.

Nesse contexto, a comissão técnica do Barcelona avaliou a reação dos jogadores da equipe durante a última pausa internacional, que se estendeu por cerca de três semanas, uma duração maior que o habitual.

O clube catalão busca evitar o acúmulo de problemas decorrentes do excesso de minutos em campo e de deslocamentos, condições que afetaram o nível da equipe na temporada passada.

E Flick sente grande satisfação porque seus jogadores não correram risco algum e demonstraram capacidade de escutar seus corpos e parar no momento certo.

O comportamento de jogadores como Raphinha e Eric García reflete essas novas orientações internas. O atacante brasileiro, que na temporada passada sofreu com dores na coxa direita após sua participação pela seleção de seu país, pediu para ser substituído durante o intervalo da partida contra a Austrália, depois de sentir um incômodo físico.

Já o zagueiro catalão optou por se retirar durante o aquecimento antes da primeira partida com a seleção espanhola e voltar ao Barcelona para passar por exames médicos.

Nos dois casos, a comissão técnica entendeu que a decisão de não arriscar foi acertada, com o objetivo de evitar problemas físicos mais graves. E os exames médicos confirmaram posteriormente que nenhum dos jogadores sofria de lesão grave.

Esse deve ser o critério adotado de agora em diante, ou seja, reduzir os riscos em benefício do clube e da equipe. E isso pode ser o fator que fará a diferença na busca por disputar todos os títulos ao longo de uma temporada tão cheia de jogos.

Não se deve esquecer que o Barcelona se prepara para disputar cinco partidas em duas semanas. Entre o confronto com o Getafe, no próximo sábado, e o clássico marcado para o dia 25 de outubro, aguardam a equipe três viagens extremamente difíceis para enfrentar Real Betis, Galatasaray e Paris Saint-Germain.

A comissão técnica continuará aplicando o plano de rodízio entre os jogadores durante essa fase difícil e cheia de jogos. E, antes da pausa das competições, Flick comunicou ao grupo que poderá contar com todos os jogadores disponíveis após o início da temporada em La Liga.