O brasileiro Raphinha deixou de ser apenas uma peça ofensiva no elenco do Barcelona e, sob o comando de Hansi Flick, transformou-se em um verdadeiro pesadelo para o Real Madrid, após voltar a balançar as redes do rival tradicional, confirmando a enorme diferença que o treinador alemão provocou em seu nível e em sua influência nos confrontos do Clássico.

O astro do Barcelona marcou um gol contra o Real Madrid, na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, dando continuidade à escrita de novos capítulos de seu brilho no duelo mais emocionante do futebol espanhol.

O gol veio de uma jogada que começou com um escanteio a favor do time catalão pelo lado direito, antes de a bola retornar a Pedri, que fez um passe preciso que atravessou a defesa do Real Madrid e deixou Raphinha em posição ideal para marcar.

O astro brasileiro tratou a bola com habilidade dentro da área, antes de finalizar por entre as pernas do inglês Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, para dentro das redes, decretando o empate do Barcelona aos 61 minutos, em meio a um clima incandescente nas arquibancadas do Camp Nou.

O gol não foi apenas mais uma adição ao registro de gols de Raphinha, mas veio para confirmar a notável transformação em seus números diante do Real Madrid desde que Hansi Flick assumiu o comando do Barcelona, algo revelado por uma estatística publicada pela conta "Mister Chip", especializada em números e estatísticas esportivas.

A conta afirmou que Raphinha disputou 14 partidas de Clássico, divididas igualmente entre duas épocas distintas: participou de 7 jogos antes da chegada de Flick, nos quais não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência.

Em contrapartida, o cenário mudou completamente sob o comando do treinador alemão, com Raphinha disputando 7 partidas de Clássico, nas quais marcou 8 gols, além de dar duas assistências, em um balanço que reflete a dimensão da transformação ocorrida em seu rendimento ofensivo nos confrontos com o rival tradicional.

Assim, os números revelam uma versão completamente diferente do astro brasileiro nos jogos de cúpula, depois de passar da ausência de gols a desempenhar um papel decisivo no ataque do Barcelona, tornando-se uma das principais armas das quais o time catalão depende em sua disputa com o Real Madrid.



