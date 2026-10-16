O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou admiração pelas atuações do marroquino Abde Ezzalzouli, ponta do Real Betis, elogiando suas qualidades individuais e sua confiança nos duelos diretos, antes do confronto aguardado entre as duas equipes, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Durante a entrevista coletiva de apresentação da partida, de acordo com o jornal espanhol "Sport", Flick afirmou que Ezzalzouli é um jogador com grande potencial, destacando sua admiração pelo estilo de jogo do atleta e por sua capacidade de fazer a diferença no último terço ofensivo.

O treinador alemão completou: "O que vejo dele me impressiona. É um jogador excelente, e eu gosto da maneira como ele joga futebol, da confiança que tem ao enfrentar os adversários no um contra um no último terço do campo, além de ser capaz de marcar gols, e isso é algo impressionante".

Flick fez questão de não se alongar ao falar de um jogador que pertence a outra equipe, mas ressaltou o nível diferenciado apresentado pelo ponta marroquino, dizendo que ele possui qualidades elevadas, em um elogio que reflete seu reconhecimento pela evolução do desempenho de Ezzalzouli no período recente.

Ezzalzouli vive um momento especial com a camisa do Real Betis, após conseguir chamar a atenção graças à sua velocidade, às suas habilidades no drible e à sua capacidade de ameaçar a meta adversária, e seu gol diante do Porto na Liga dos Campeões foi uma das maiores demonstrações de seu perigo ofensivo.

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O elogio de Flick ganha importância adicional antes do duelo entre Barcelona e Betis, já que a equipe catalã se prepara para um teste difícil contra um adversário que vem apresentando atuações consistentes nesta temporada, enquanto Ezzalzouli busca manter o bom momento e provar sua capacidade de ser decisivo diante de um dos principais clubes do Campeonato Espanhol.