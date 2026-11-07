Flick ignora as lembranças do Atlético de Madrid e defende suas decisões no caso Rodri

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, fez uma série de declarações importantes antes do aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, revelando aspectos de seu pensamento sobre a escalação titular, a situação de alguns jogadores que retornam de lesão, além de sua visão sobre a disputa pela liderança do Campeonato Espanhol.

O Barcelona visita o Atlético de Madrid, neste domingo, no estádio Metropolitano Riyadh Air, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, num duelo de grande importância para a equipe catalã na corrida pelo título.

Flick falou durante a coletiva de imprensa da partida sobre a dificuldade do confronto, as lembranças anteriores diante do Atlético e a escolha entre Frenkie de Jong e Marc Bernal, além da situação de Eric García e Andreas Christensen.

O treinador alemão afirmou: "Cada partida é extremamente importante. Há três ou quatro times muito fortes no Campeonato Espanhol, e as diferenças entre eles são muito pequenas na tabela de classificação. E, claro, vencer o Atlético de Madrid será muito importante".

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E acrescentou: "Vamos dar o nosso melhor, mas ainda temos um longo caminho pela frente na temporada. Vamos até lá com o objetivo de conquistar a vitória, cientes de que enfrentaremos um time excelente, que tem um grande treinador, e por isso a partida será difícil".

Sobre os confrontos anteriores diante do Atlético de Madrid, Flick explicou: "Tudo isso já ficou no passado e não me preocupa agora. O mais importante para mim é o que vai acontecer amanhã. Sabemos que enfrentaremos um time muito forte, e precisamos vencer para assumir a liderança da classificação antes da data Fifa. Por isso, é importante mostrarmos nossa força e qualidade nesta partida".

Escolha entre De Jong e Bernal

Flick abordou as diferenças entre Frenkie de Jong e Marc Bernal, dizendo: "O Frenkie consegue jogar em posições diferentes, mas há semelhanças entre eles. Talvez o De Jong tenha mais experiência, mas ambos têm confiança e capacidade de tomar decisões decisivas no trato com a bola".

E acrescentou: "O Bernal vem fazendo uma atuação excelente, ele sabe muito bem onde deve estar dentro de campo, e estou muito satisfeito com o que ele apresenta. Também estou muito feliz com o retorno do Frenkie. Precisamos escolher a escalação titular adequada, e é sobre isso que vamos conversar mais tarde hoje ou amanhã".

Sobre a possibilidade de De Jong começar como titular diante do Atlético, respondeu: "Ainda não decidi se ele vai começar a partida ou não, e é sempre melhor pensar nesse tipo de coisa com cuidado. Conhecemos bem suas qualidades, assim como as do Bernal, e gostei muito do que este último apresentou".

Flick responde às críticas sobre a condução da lesão de Rodri

Sobre a data de retorno de Rodri e as críticas que lhe foram dirigidas quanto à forma de lidar com a situação do jogador, Flick disse: "Sempre é possível melhorar as coisas, mas acredito que, neste caso, conversei com o jogador e chegamos a uma solução".

E explicou: "Quando você conversa com um jogador que tem experiência, o escuta e chegam a um acordo sobre uma solução, não acho que haja muito mais a fazer além disso. Essa é a minha opinião. E quando se vê o resultado, pode-se dizer que seria possível ter agido de forma melhor, mas tudo isso já ficou no passado".

Reforço defensivo para o Barcelona antes do confronto com o Atlético

Quanto à situação de Eric García e Andreas Christensen, após o retorno deles aos treinamentos coletivos, Flick confirmou que a dupla estará na lista do Barcelona para o confronto com o Atlético de Madrid.

O treinador alemão afirmou: "O Eric pode começar a partida, pois ambos estarão na relação do time amanhã. Acredito que o Eric pode jogar como titular, mas vamos ver".