Flick gera incerteza sobre Raphinha e fica sem resposta diante de pergunta sobre Yamal

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou sobre a situação de Raphinha e Frenkie de Jong antes do duelo contra o Real Betis, marcado para este sábado, pelo Campeonato Espanhol, e também abordou a forma de administrar os minutos de Lamine Yamal.

Na entrevista coletiva cujos detalhes foram divulgados pelo "AS", Flick confirmou que Raphinha ficou à disposição depois de voltar aos treinos com o grupo, mas destacou a necessidade de tratar seu retorno com cautela e de não ter pressa em lhe dar um papel maior do que sua condição física atual permite.

O treinador do Barcelona disse, ao ser questionado sobre a possibilidade de o ponta brasileiro jogar alguns minutos contra o Betis: "Se você perguntar a ele, vai dizer que está pronto para ser titular, mas eu preciso levá-lo passo a passo. Ele treinou bem com o grupo, e sua participação precisa ser administrada da forma adequada".

E acrescentou: "A boa notícia é que ele estará à disposição, assim como Frenkie de Jong".

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Raphinha sofreu uma lesão a serviço da seleção brasileira, por causa da qual desfalcou o time nas partidas contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e o Galatasaray, pela Liga dos Campeões, mas voltou aos treinos para a preparação do confronto com o Betis.

Flick: De Jong é um jogador de altíssimo nível

O treinador alemão falou sobre o papel que o meio-campista holandês pode desempenhar no duelo contra o Real Betis e se mostrou satisfeito com seu retorno, mas ressaltou a necessidade de acompanhar sua evolução física depois da lesão.

Flick disse: "Frenkie é um jogador de altíssimo nível, e estou muito feliz com seu retorno. Precisamos acompanhar sua evolução, porque ele está voltando de lesão, como o Rodri. Ele estará pronto para jogar alguns minutos amanhã".

Sobre a possibilidade de utilizar o holandês como zagueiro, Flick comentou: "Não o testamos muito nessa posição, e isso ficou mais restrito aos treinos de cinco contra cinco. Ele é comprometido nos treinos e quer mostrar o quanto é bom".

E prosseguiu: "Temos muitas opções e, claro, preciso administrá-las, e isso não é algo fácil. A situação é boa, e todo jogador que começa a partida como titular precisa provar por que merece estar ali, então ninguém pode relaxar ou se acomodar".

As declarações de Flick indicam que De Jong pode voltar gradualmente ao ritmo de jogo, levando em conta sua condição física depois do período de ausência.

Como Flick administra os minutos de Lamine Yamal?

Flick foi questionado sobre como administra os minutos de Lamine Yamal e explicou que a tarefa não é fácil, destacando a importância de encontrar o equilíbrio entre aproveitar as qualidades do jovem jogador e preservar sua condição.

O treinador do Barcelona disse: "Não é fácil responder a essa pergunta. Precisamos administrar seus minutos, mas o mais importante é que ele se divirta jogando futebol, e é isso que ele faz".

O Barcelona se prepara para enfrentar o Real Betis com o objetivo de manter sua sequência de vitórias no Campeonato Espanhol, em meio à expectativa sobre a situação dos jogadores que retornam de lesão, sobretudo Raphinha e De Jong, além do papel esperado de Lamine Yamal.