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Hansi Flick, técnico do Barcelona, explicou a decisão de escalar Frenkie de Jong como zagueiro e Eric García como lateral-direito no duelo contra o Villarreal, neste domingo, no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada de LaLiga.

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O Barcelona enfrenta uma crise no setor defensivo por causa das lesões. Andreas Christensen tem ausência confirmada em duas partidas, enquanto Pau Cubarsí sente algumas dores na região pélvica, e a comissão técnica prefere tratar o caso com cautela.

Por outro lado, Jules Koundé e Eric García voltaram a ficar à disposição, e De Jong também está liberado para jogar, apesar de ter sentido leves incômodos durante a Data Fifa.

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Questionado sobre o motivo de escalar De Jong na zaga e Eric García na lateral, Flick respondeu rindo: "Como eu decidi isso? Não é segredo".

E completou: "Frenkie jogou na zaga e Eric na lateral. Claro que os dois podem atuar nas duas posições, mas acho que Frenkie rende mais por dentro, pelo meio, onde também consegue controlar o andamento do jogo. Ele vem jogando bem, e por isso tomamos essa decisão".

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O técnico alemão falou ainda sobre a dificuldade de enfrentar o Villarreal e elogiou o trabalho do treinador Iñigo Pérez, que já comandou o Rayo Vallecano, destacando sua admiração pelo estilo de jogo da equipe e pela confiança que ela demonstra.

"Valorizo muito o que o treinador fez, no Villarreal e no Rayo Vallecano. Eu disse ontem que ele vai ter uma carreira excelente. Gosto do estilo de jogo deles e da confiança que têm, é bom ver isso", disse Flick.

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Sobre as transições ofensivas, Flick reforçou a importância delas para o Barcelona, especialmente porque o elenco conta com vários jogadores velozes e capazes de aproveitar os espaços.

"As transições ofensivas são muito importantes para nós. Temos muita velocidade com Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal e Fermín. Podemos aproveitar os espaços que o adversário deixa e criar chances por meio das transições, mas vamos ver o que acontece", afirmou.

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O treinador também explicou por que escolheu Karim Adeyemi como titular: "Karim começa o jogo hoje porque Anthony Gordon disputou duas partidas pela seleção do seu país e porque Karim treinou muito bem e mereceu a oportunidade de ser titular. Agora ele precisa mostrar o quanto é bom".

O Barcelona espera vencer o Villarreal para assumir a liderança isolada de LaLiga antes de iniciar uma sequência de jogos seguidos até o fim do ano, com compromissos nacionais e também na Champions League.

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O time catalão entrou em campo contra o Villarreal na liderança da tabela de LaLiga, com 33 pontos, à frente do vice-líder Real Madrid apenas pelo saldo de gols. No sábado, o Real Madrid conquistou uma vitória de virada no fim, por 2 a 1, sobre o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid perdia por 1 a 0 antes de garantir a vitória com gols de Jude Bellingham e Carlos Espí.