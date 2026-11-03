Hansi Flick, técnico do Barcelona, mostrou-se satisfeito com o desempenho defensivo de sua equipe durante a vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, ressaltando que todos os jogadores contribuíram para a manutenção da meta invicta.

O Barcelona conquistou uma vitória tranquila sobre a equipe inglesa na partida disputada no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga.

Flick disse, em declarações à rede "Movistar" reproduzidas pelo jornal espanhol "As" após o jogo: "Sim, a vitória foi importante. Enfrentamos um grande time, que defendeu bem. Estamos felizes com o desempenho da nossa defesa, pois todos deram o que tinham para encerrar a partida com a meta invicta".

E acrescentou Flick, falando sobre o trabalho defensivo da equipe: "Temos que continuar trabalhando. Todos tiveram uma atuação incrível, estivemos muito coesos e defendemos muito bem. Foi algo fantástico".

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Esta é a primeira partida do Barcelona com a meta invicta na Liga dos Campeões da Europa desde abril de 2025, quando derrotou o Borussia Dortmund por 4 a 0, e desde então sofreu gols em 18 jogos consecutivos, uma marca negativa recorde.

A situação de Rodri

O treinador alemão abordou a situação de Rodri, que sentiu dores musculares durante a partida e foi obrigado a sair, explicando: "Sentiu certo incômodo muscular, e temos que esperar até amanhã para saber mais".

Com essa declaração, Flick deixou no ar a dúvida sobre a situação do astro do meio-campo espanhol para a aguardada partida contra o Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol, no próximo domingo.

Sobre o próximo confronto diante do Atlético de Madrid, Flick indicou que sua equipe tem 4 dias para se recuperar e se preparar para a partida, afirmando: "Temos 4 dias para recuperar nossa condição e disputar o jogo".