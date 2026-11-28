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Hans Flick, técnico do Barcelona, afirmou que o jovem Ebrima Tunkara tem um grande talento e um futuro promissor no clube catalão, elogiando seu potencial. O treinador também falou sobre a situação dos lesionados e o rodízio entre os jogadores.

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Flick afirmou, na entrevista coletiva concedida neste sábado, antes do duelo contra o Deportivo La Coruña, pela LaLiga: “Temos uma qualidade muito alta no elenco e, por isso, podemos dar a todos os jogadores a chance de atuar. Vimos isso contra o Sabah, do Azerbaijão”.

Ele acrescentou: “Também precisamos acompanhar os jogadores lesionados e a condição física de cada um, porque alguns às vezes precisam de descanso. Para jogar no nosso estilo preferido e com a intensidade de que precisamos, temos de estar em boa forma física”.

Sobre a situação de Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc Bernal e Rodri, prosseguiu: “Marc vai desfalcar a partida. A lesão não é grave, mas ele também não poderá jogar contra o Atlético de Madrid, assim como Alejandro Balde. Já Rodri, Christensen e Lamine estão bem e vão viajar conosco”.

Sobre a possibilidade de contar com Frenkie de Jong como zagueiro, comentou: “Ele fez um bom trabalho na zaga em circunstâncias difíceis, mas sabemos que sua posição de origem é o meio-campo. Temos de ver o que faremos amanhã: temos três posições no meio-campo e precisamos definir quem vai começar a partida. Além disso, temos um jogo na próxima quarta-feira”.

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Sobre a diferença entre as funções de Fermín López e Dani Olmo, disse: “Fermín vinha vivendo uma boa fase, e sua movimentação atrás dos atacantes é excelente. Dani também tem uma qualidade muito alta, e com Olmo é possível ter mais controle da bola e dar o último passe”.

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E completou: “Fermín também consegue fazer isso, mas o estilo de jogo dele é mais surpreendente. Estou feliz com a volta de Dani ao time”.

O técnico do Barcelona garantiu que não há desculpas pelo fato de o Atlético de Madrid ter um dia a mais de descanso antes do jogo de quarta-feira: “Não há desculpas, todos nós enfrentamos pressão no nosso trabalho. Somos o Barcelona, e isso é tudo”.

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Sobre cobrar um esforço extra dos jogadores neste mês, explicou: “Quando assinei meu contrato com o Barcelona, eu já sabia o que me esperava. Tenho a sensação de que os jogadores entendem que estar no Barcelona é um grande privilégio e, mais do que isso, é a coisa mais importante na carreira de qualquer jogador”.

Ele seguiu: “A pressão é grande, mas, quando você conquista títulos, a sensação é maravilhosa. Queremos viver novamente o que sentimos nos últimos dois anos, quando comemoramos com a torcida nas ruas da cidade e deixamos nossos torcedores felizes”.

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Flick também falou sobre as condições de Pedri e a possibilidade de limitar sua minutagem contra o Deportivo La Coruña: “Não definimos a minutagem de nenhum jogador. Pedri vive um bom momento, está 100% e disponível para jogar. Temos outras opções, mas vamos ver o que faremos”.

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O treinador alemão elogiou Marc Casadó, depois que o jogador afirmou ser capaz de dar alguns conselhos aos companheiros: “Isso certamente é possível. Marc é um jogador extremamente profissional e pode ajudar qualquer time com sua mentalidade e seu comportamento. Estou feliz por ele estar jogando e por ter voltado de lesão. Não posso dizer nada além de coisas positivas sobre Marc Casadó: ele é um jogador de futebol fantástico e um companheiro especial”.

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Sobre ter acompanhado Ebrima Tunkara durante a participação dele na Copa do Mundo Sub-17, Flick disse: “Ebrima é um grande talento. Ele se juntou a nós na pré-temporada desta temporada e já tinha treinado conosco no ano passado. É um talento excepcional e tem um grande futuro neste time”.

O técnico do Barcelona revelou o motivo de sua irritação após a vitória por 4 a 1 sobre o Sabah, em Baku: “Não controlamos a partida como deveríamos e cometemos um erro no final, como aconteceu no início do nosso jogo contra o Villarreal. Estamos trabalhando para reduzir os erros que cometemos”.

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E explicou: “Eu estava irritado e estava prestes a chutar a bola, mas desisti porque poderia levar um cartão vermelho. Gosto que o time esteja concentrado, e é preciso respeitar todos os adversários. Nosso objetivo era vencer e conseguimos, mas fiquei irritado porque preferia vencer por 4 a 0 em vez de 4 a 1”.

Sobre a preocupação com o esforço físico dos jogadores e as distâncias que eles percorrem, disse: “Estou muito otimista. O treino de hoje foi bom, e os jogadores entendem a importância da partida. Esse é o nosso objetivo, e precisamos manter a concentração”.

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Flick encerrou a entrevista comentando a declaração de Matarazzo, técnico da Real Sociedad, que disse há algumas semanas que Hans precisaria tomar dois copos de cerveja para começar a falar espanhol nas coletivas: “Eu não bebo cerveja, então essa opção está descartada”.