O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, elevou o nível de expectativa antes do confronto contra o Real Madrid no Clássico, afirmando que a partida vai além do cálculo dos três pontos, pela importância excepcional que carrega no mundo do futebol. Ele também falou sobre a derrota diante do Paris Saint-Germain, enfatizando a necessidade de aprender com os erros, e elogiou o potencial de Rodri e Xavi Espart.

O treinador do Barcelona destacou a importância do aguardado confronto contra o Real Madrid, neste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, ressaltando a prontidão de sua equipe e a confiança em suas capacidades antes do esperado duelo.

Flick disse durante a coletiva de imprensa: "O Clássico é diferente, é a melhor partida do nosso esporte, e todos vão assisti-la. É algo incrível. É verdade que jogamos apenas por três pontos, mas a importância da partida vai muito além disso. Estamos felizes por participar deste evento, e aguardamos ansiosamente o confronto. Estamos prontos e temos grande confiança em nossa equipe".

Sobre Rodri, o treinador do Barcelona elogiou seu potencial e sua influência na equipe, afirmando estar satisfeito com seu nível, e disse: "Todos nós estávamos convencidos de que ele evoluiria quando tivemos a oportunidade de contratá-lo. Ele trouxe um acréscimo valioso para a equipe, o que ficou evidente em suas primeiras partidas. Estou muito feliz com sua presença conosco, e o meio-campo também conta com grande qualidade com ele ao lado de Pedri".

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Flick abordou a derrota diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, explicando que a comissão técnica discutiu suas causas com os jogadores e analisou o desenrolar da partida, a fim de corrigir os erros e aprimorar o desempenho.

E acrescentou: "Fizemos muitas coisas bem, mas há aspectos que precisamos melhorar. Esta derrota representa uma oportunidade de evolução e crescimento, de nos desafiar e trabalhar para melhorar como equipe".

O treinador do Barcelona também elogiou Xavi Espart, destacando que o jovem jogador possui um potencial promissor, e que sua continuidade em apresentar bons níveis depende de seu desempenho dentro de campo.

E Flick disse: "Sabemos o quanto há profissionalismo no futebol, pois o desempenho é tudo. Ele apresentou um nível excelente, e isso é impressionante. Possui grande potencial e espaço para evoluir, e está tendo um desempenho excelente no momento".



