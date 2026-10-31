Flick escreve a história com o Barcelona e supera Guardiola

O alemão Hansi Flick alcançou um feito histórico com o Barcelona, após chegar à sua vitória de número 100 em 131 partidas oficiais, depois da ampla goleada sobre o Deportivo Alavés pelo placar de 6 a 1, na 11ª rodada do Campeonato Espanhol, continuando a inscrever seu nome entre os técnicos de maior destaque na história do clube catalão.

Flick precisou de apenas 131 partidas para atingir a marca das cem vitórias, sendo 44 triunfos em cada uma das temporadas 2024-2025 e 2025-2026, além de 12 vitórias em 14 partidas oficiais na atual temporada 2026-2027, contra 21 derrotas e 10 empates, chegando a um índice de vitórias de cerca de 76,3%, enquanto o percentual de partidas em que evitou a derrota ficou em aproximadamente 84%.

Os números do Barcelona sob o comando do técnico alemão revelam o grande poderio ofensivo da equipe, que conquistou 12 vitórias em 14 partidas nesta temporada, com seus jogadores marcando 48 gols, a uma média superior a 3 gols por partida. Além disso, conseguiram goleadas expressivas, entre elas vitórias por 5 a 0 sobre alguns adversários, bem como os 7 gols marcados contra o Racing Santander.

O Barcelona sofreu apenas duas derrotas na atual temporada, diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa e do Real Madrid no Campeonato Espanhol, antes de recuperar o equilíbrio com a ampla vitória sobre o Alavés.

Apesar do feito alcançado por Flick, Luis Enrique continua sendo o técnico mais rápido a chegar às 100 vitórias na história do Barcelona, após atingir essa marca em 126 partidas, superando Pep Guardiola, que precisou de 139 partidas, enquanto Enrique encerrou sua passagem pela equipe com um saldo de 138 vitórias em 181 partidas.