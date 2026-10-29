Hansi Flick e o Barcelona anunciaram, nesta quinta-feira, a criação da conta oficial do treinador alemão no Instagram, por meio de uma publicação conjunta na qual Flick celebrou essa nova iniciativa.

O técnico escreveu: "Olá, culers! Estou muito feliz por estar no Instagram e por compartilhar alguns momentos do meu dia a dia e da minha vida no Barcelona com vocês".

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Ele também enviou uma mensagem à torcida em catalão, dizendo: "Muito obrigado pelo apoio de vocês. Visca Barça!".

Flick escolheu uma foto da apresentação da equipe no início da atual temporada, durante o Troféu Joan Gamper, para ser a primeira imagem publicada em sua conta.

O treinador alemão apareceu sorridente e vestindo uma camisa com o escudo do Barcelona, em referência ao seu vínculo com o clube e a cidade, algo que já havia expressado em diversas ocasiões, com frases como "gosto muito do Barcelona" e "o Barcelona é o clube da minha vida".

Essa iniciativa oferece a oportunidade de uma aproximação com o treinador alemão, apesar de seu habitual cuidado em manter a vida particular longe dos holofotes. Ainda não se sabe o que Flick irá oferecer por meio de sua nova conta, mas espera-se que ele mantenha seu estilo marcado pela sobriedade e pelo profissionalismo, segundo o jornal catalão Sport.

Durante sua primeira hora no Instagram, o número de seguidores ultrapassou os 100 mil, e ele começou a seguir todos os jogadores do time principal do clube catalão.