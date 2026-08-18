Hansi Flick, técnico do Barcelona, confirmou que Raphinha será o capitão da equipe no confronto contra o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, durante o Troféu Joan Gamper, ao lado de Pedri e Eric García, até que seja realizada a votação definitiva sobre os capitães do time após a conclusão da lista de jogadores.

Flick explicou, nesta terça-feira, que tomou uma decisão pessoal a respeito dos capitães da equipe de forma provisória, à espera da votação final que será realizada após a conclusão do elenco do Barcelona.

Ele destacou que Frenkie de Jong também é um dos capitães do time, mas está ausente atualmente por causa de uma lesão, ressaltando a força de sua relação com o jogador holandês e recusando-se a abrir espaço para especulações sobre o futuro dele.

Flick disse, em declarações ao "Barça TV": "Acredito que a atual pré-temporada não é como as pré-temporadas habituais. Oito jogadores se juntaram aos treinos há uma semana. Precisamos nos adaptar e administrar as coisas. Pelo que vi nos últimos dias, o nível de qualidade subiu muito. Estou muito feliz com o que vi nos treinos. Temos uma equipe excelente e estamos prontos para disputar tudo."

Flick acrescentou: "Para mim também esta é uma partida especial, porque é a primeira da temporada em nosso estádio, o Spotify Camp Nou, com a presença da torcida. Na temporada passada, vencemos todos os nossos jogos em casa, e isso foi muito importante para a conquista do título do Campeonato Espanhol. O apoio da torcida do Barcelona foi maravilhoso. Precisamos da paixão, da energia e do apoio deles."

E prosseguiu: "Raphinha fará o discurso. De Jong é o terceiro capitão, porque Marc e Araújo não estão presentes. Mas Frenkie não está disponível no momento, e defini de forma provisória a identidade dos capitães até realizarmos a votação, porque o elenco ainda não está completo. Acredito que outros jogadores irão se juntar, e algum jogador pode sair. Por isso, não faremos a votação antes de o elenco estar completo. E até que isso aconteça, Raphinha será o capitão ao lado de Eric e Pedri. E também De Jong, mas ele está lesionado."

Flick concluiu: "Essa é a decisão que tomei, e minha relação com De Jong é muito boa. Ele é um jogador extremamente profissional, e nossa relação é excelente. Converso muito com ele sobre a próxima partida e outros assuntos que acontecem em torno da equipe. Ele é um jogador importante, tem qualidade e oferece muito."