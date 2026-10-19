Pairam dúvidas sobre as condições de Gerard Martín, zagueiro do Barcelona, estar disponível para disputar o confronto contra o Paris Saint-Germain, marcado para terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Isso ocorre em meio à persistência do inchaço no tornozelo do jogador, após ele ter sofrido uma pisada forte durante a partida contra o Real Betis no fim de semana passado.

Segundo o jornal espanhol "Sport", os exames médicos descartaram que Gerard Martín tenha sofrido qualquer lesão estrutural, mas revelaram a persistência do inchaço no tornozelo, apesar de não haver danos internos.

Espera-se que a situação do jogador quanto a atuar como titular ou integrar a lista da partida seja definida nos últimos momentos.

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Hansi Flick enfrenta um complexo desafio tático antes do aguardado confronto na capital francesa, em meio à escassez numérica que a defesa do Barcelona vive por causa das ausências de Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen.

Essas ausências fizeram com que as opções defensivas disponíveis para o time principal se limitassem a apenas cinco jogadores, o que levou a comissão técnica a convocar Álex Campos, promissor zagueiro central do Barcelona Atlètic e natural de Aitona, que aparece pela primeira vez em uma lista oficial da equipe.

A decisão final sobre a participação de Gerard Martín será tomada com base em uma avaliação conjunta entre o departamento médico, a comissão técnica e o próprio jogador, com a necessidade de estudar os riscos a curto e médio prazo. Eric García ficará afastado dos gramados durante o próximo mês, enquanto as chances de Jules Koundé estar à disposição para o Clássico no próximo domingo parecem muito reduzidas, o que aumenta a importância de preservar as opções defensivas disponíveis.

Diante dessas circunstâncias, o Barcelona precisa avaliar a viabilidade de arriscar escalar o jogador nesta fase inicial da Liga dos Campeões da Europa, já que as pressões relacionadas à definição da classificação ainda não são urgentes, o que dá à comissão técnica a oportunidade de analisar a situação com calma antes de tomar a decisão final.

Em contrapartida, Gerard Martín possui um histórico notável em termos de prontidão física, já que não sofreu nenhuma lesão muscular ou articular ao longo das quatro temporadas em que vestiu a camisa do Barcelona, entre o time reserva e o time principal.

A única lesão que ele sofreu anteriormente limitou-se a um problema no pulso durante sua passagem pela seleção espanhola sub-21.

O zagueiro do Barcelona é um exemplo de jogador que se preocupa em cuidar do corpo e mantém a disciplina física exigida nos mais altos níveis. Sua grande evolução em um curto período de tempo também reflete o progresso que ele alcançou, além do lugar de destaque que ocupa junto a Hansi Flick.



