O Barcelona segue com suas movimentações antecipadas no mercado de transferências, colocando a posição de lateral entre suas prioridades, em meio à busca da direção esportiva por negociações inteligentes que se ajustem às limitadas possibilidades financeiras do clube.

De acordo com o jornal "Sport", conforme noticiado pelo site francês "Foot Mercato", o Barcelona monitora uma série de opções em potencial para reforçar a posição de lateral durante as próximas janelas de transferências, com um foco claro em jogadores que estão com seus contratos se encerrando, o que permite contratá-los sem pagar taxas de transferência.

Apesar de o time contar com diversas opções nessa posição, com Jules Koundé e Eric García no lado direito, além de João Cancelo, Alejandro Baldé e Xavi Espart no lado esquerdo, a direção do Barcelona está atenta a qualquer oportunidade adequada no mercado para reforçar o elenco.

Vários nomes experientes despontam no radar do clube catalão, encabeçados por David Raum, capitão do Leipzig, que o técnico Hansi Flick conhece bem, além de Tyrick Mitchell, lateral do Crystal Palace, cujo contrato se encerra ao fim da temporada atual.

O Barcelona já havia analisado outras opções na posição de lateral, entre elas Alejandro Grimaldo, jogador do Atlético de Madrid, e Andrea Cambiaso, lateral da Juventus, dentro do plano do clube para reforçar essa posição.

O Barcelona não tem o luxo de esperar por muito tempo, já que os regulamentos permitem que jogadores com contratos se encerrando negociem e assinem com novos clubes a partir de janeiro próximo, o que leva a direção esportiva a definir suas movimentações antecipadamente, antes que outros concorrentes entrem na disputa.







