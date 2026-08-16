Flick deixa uma interrogação após a goleada por 5 a 0: o que falta ao Barcelona?

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, mostrou-se satisfeito com o nível apresentado por sua equipe durante a grande vitória sobre o Basel, ressaltando que o time demonstrou uma evolução clara em comparação ao jogo-treino que disputou contra a Udinese, mas destacou, ao mesmo tempo, que ainda há aspectos que precisam melhorar antes do início da caminhada da equipe no Campeonato Espanhol.

Flick afirmou, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação do Barcelona, que o confronto com o Basel foi um bom teste para a equipe, esclarecendo que o foco da comissão técnica já começou a se voltar para a partida de estreia contra o Elche, diante da proximidade do início das competições da liga.

O treinador alemão apontou que levar a equipe ao mais alto grau de prontidão não é uma tarefa fácil, especialmente com a incorporação de vários jogadores aos treinamentos em períodos tardios, afirmando que não espera que o Barcelona alcance sua força total nem mesmo após a próxima data Fifa.

Flick explicou que a equipe não apresentou a velocidade que ele queria durante o confronto com o Basel, apesar da ampla vitória, e disse: "Foi um bom teste para nós, eles atuaram bem, mas não jogamos com a velocidade que queríamos. Temos que melhorar, e temos as condições necessárias para isso".

O amistoso contra o Basel marcou a primeira vez que a maioria dos elementos disponíveis da equipe se reuniu em um único jogo, e o Barcelona conseguiu obter uma grande vitória por 5 a 0, em um teste importante dentro de sua preparação para a nova temporada, depois que vários dos novos reforços apresentaram níveis notáveis.

Flick não descartou a ocorrência de novas movimentações no mercado de transferências durante os próximos dias, insinuando que o elenco da equipe talvez ainda precise de alguns acréscimos, e disse: "Talvez tenha faltado algo, vamos ver esta semana", sem revelar as posições ou os nomes que o clube pensa em contratar.

Por outro lado, o técnico afirmou que o trabalho dentro dos treinamentos continua sendo o fator mais importante para ele nesta fase atual, exigindo de seus jogadores que mantenham os padrões que a equipe apresentou na temporada passada, e disse que o foco deve estar no trabalho árduo e na evolução contínua.

Resta ao Barcelona um último teste no período de preparação, quando enfrentará o Al Ahly na quarta-feira, no Troféu Joan Gamper, antes de a equipe virar a página dos jogos preparatórios e começar a se preparar para sua primeira partida na liga contra o Elche.

Flick confirmou sua felicidade em voltar a jogar diante da torcida do Barcelona no Camp Nou, ressaltando a importância do apoio da torcida à equipe, e exigindo de seus jogadores que continuem trabalhando para recuperar o nível que a equipe apresentou na temporada passada.

O treinador alemão encerrou sua fala reafirmando que a comissão técnica aproveitará a última partida do período de preparação para analisar mais a fundo a situação da equipe, mas destacou que a intensidade dos treinamentos e sua qualidade serão o fator mais importante para alcançar a prontidão necessária antes do pontapé inicial oficial.