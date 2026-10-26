Flick define plano de resgate do Barcelona: "limpar as mentes" primeiro

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, acredita que o cansaço físico e mental que seus jogadores sofreram no período recente, e que ficou evidente durante os confrontos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid, foi um dos fatores que afetaram o nível da equipe, o que o levou a focar na recuperação da condição dos jogadores e a lhes dar a oportunidade de recuperar o fôlego antes de retornar aos treinos.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as preocupações de Flick começaram a aumentar desde a viagem da equipe a Sevilha há 12 dias, depois que as condições climáticas na Catalunha o obrigaram a retornar ao hotel após passar mais de uma hora a bordo do avião, antes de o Barcelona enfrentar uma viagem desgastante a Paris, em meio a uma série de lesões que preocuparam a comissão técnica.

As preocupações do treinador alemão voltaram a surgir durante o Clássico, depois que a equipe pareceu ter perdido parte da vitalidade que marcou seu forte início nesta temporada, o que atualmente o leva a buscar soluções para recuperar o nível que os jogadores apresentaram nas primeiras semanas.

Oportunidade para recuperar o equilíbrio

O Barcelona se beneficia de ter uma semana sem partidas, o que dá a Flick a oportunidade de conceder aos seus jogadores dois dias de descanso, na esperança de recuperar a disposição física e mental antes de retomar o trabalho.

O treinador alemão quer que seus jogadores cumpram as orientações alimentares e cuidem da recuperação, afastando-se temporariamente das pressões do futebol, para esvaziar a mente e voltar com maior concentração.

A cerimônia da Bola de Ouro impõe uma exceção limitada a esse plano, já que se espera que Lamine Yamal, Joan García e Rodri viajem para comparecer ao evento, apesar do desejo de Flick de aproveitar o período de pausa para dar à equipe uma verdadeira oportunidade de descanso.

O Barcelona deve começar, a partir de quarta-feira, a trabalhar de forma mais aprofundada nos aspectos táticos e no desempenho dentro de campo, mas Flick aposta primeiro em que o descanso e o distanciamento das pressões ajudarão seus jogadores a recuperar o nível.

Talentos de "La Masia"

As lesões continuam sendo um dos principais desafios enfrentados pela comissão técnica, especialmente no setor defensivo, onde Flick entende que alguns casos vieram como resultado de choques, e não necessariamente por falha na preparação física.

O treinador já havia indicado anteriormente a necessidade de continuar confiando nos talentos da academia "La Masia" para compensar as ausências, o que ficou evidente durante o Clássico com a participação do lateral Àlex Campos, além do meio-campista Oriol Juan, que teve a oportunidade diante da ausência de Dani Olmo.

Espera-se que o aproveitamento dos elementos da academia continue no próximo período, diante do esforço de Flick para lidar com a crise de lesões, ao mesmo tempo em que tenta recuperar a recuperação física e mental da equipe após a derrota no Clássico para o Real Madrid pelo placar de 2 a 1.