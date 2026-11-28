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Pedri segue consolidando seu lugar como uma das peças mais importantes do Barcelona. Ele se tornou o único jogador do elenco, incluindo os goleiros, a participar de todas as partidas da temporada atual, um sinal claro de seu grande valor técnico e da confiança do técnico alemão Hansi Flick em seu potencial.

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De acordo com o jornal espanhol AS, Flick não poupou Pedri de começar como titular, apesar da fragilidade do adversário, o Sabah, na partida disputada em Baku.

Isso aconteceu mesmo depois do grande esforço feito pelo jogador no último domingo, contra o Villarreal, quando teve uma atuação excepcional. O meio-campista espanhol entrou em campo contra o Sabah, mas jogou apenas um tempo, conforme combinado previamente com Flick.

"45 minutos", disse o técnico alemão, referindo-se ao tempo que havia sido acertado para a participação de Pedri.

Pedri se aproxima de sua 300ª partida com a camisa do Barcelona: já são 263 jogos, com 29 gols marcados e 37 assistências.

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O número vai além de uma simples curiosidade, pois mostra a importância e o status do jogador, que completou 24 anos durante a viagem e já parece um veterano.

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Apesar da pouca idade, Pedri se tornou, ao lado de Raphinha, um dos principais líderes do time. Desde sua chegada ao clube catalão, ele sempre colocou o interesse do grupo acima de qualquer consideração individual, mesmo com todo o seu brilho.

Essa mentalidade é muito valorizada no clube e no vestiário. Desde o início, Pedri também se tornou um dos jogadores de confiança de Flick, que, nesta temporada, mudou de certa forma a maneira de lidar com o astro espanhol campeão da Copa do Mundo.

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Pedri foi titular em todas as partidas da Champions League e começou 11 dos 13 jogos de LaLiga. No entanto, ao contrário das duas temporadas anteriores, em que Flick parecia utilizá-lo de forma intensa, ele foi substituído em todos os jogos da temporada atual, com exceção de quatro: contra Betis, Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal.

Antes da chegada de dezembro, Pedri já somava 1.512 minutos na temporada, sendo 1.246 com a camisa do Barcelona e 266 pela seleção espanhola.

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Embora atualmente não seja considerado um titular indiscutível nos planos de Luis de la Fuente, ele participou das últimas 15 partidas consecutivas da seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo.

Com isso, fica claro que o treinador espanhol considera Pedri um dos principais pilares da seleção, independentemente do debate recorrente e legítimo sobre se ele merece ou não um lugar entre os titulares.

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Depois de sofrer com lesões na temporada passada, em que Pedri não conseguiu chegar à Copa do Mundo em sua melhor forma física, Flick decidiu adotar uma abordagem diferente nesta temporada, controlando os minutos do jogador e buscando lhe dar períodos de descanso adequados.

O técnico alemão sabe que o Barcelona não conseguirá chegar ao fim da temporada brigando por todos os títulos se o meio-campista espanhol, que dita o ritmo do time e é seu principal motor, não estiver em condições físicas ideais para continuar rendendo.

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Por isso, Flick administra com cautela os minutos de Pedri, e há expectativa sobre como ele vai gerenciar a participação do jogador nas próximas partidas, especialmente nos quatro confrontos seguintes, contra Deportivo, Atlético de Madrid, Celta de Vigo e Manchester City.

Assim como acontece com muitos jogadores, o melhor Pedri aparece quando ele tem a energia e a capacidade física necessárias para impor seu ritmo às partidas e controlar o andamento do jogo.

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O jogador espanhol espera estar hoje em plena forma física, mas tem como prioridade, acima de tudo, atingir seu melhor nível em abril e maio de 2027, objetivo que passou a planejar a longo prazo, com o cuidado de apresentar sua melhor versão na fase decisiva da temporada.