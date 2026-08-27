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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Flick convoca Rodri pela primeira vez e nome de peso fica de fora da lista para o duelo com o Athletic Bilbao

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
H. Flick
Gavi
Rodri
H. Abdelkarim
Espanha
Alemanha
Egito

Qual é a situação de Hamza Abdel Karim?

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o duelo diante do Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, no estádio Camp Nou, pela La Liga.

Rodri Hernández foi convocado pela primeira vez e deve fazer sua estreia pelo Barcelona, enquanto Alejandro Baldé retorna após ter ficado de fora da lista da equipe para o jogo contra o Elche, e Xavi Espart usará a camisa de número 12 depois de confirmada sua integração ao time principal.

Já a ausência mais notável foi a de Gavi, que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a partida de abertura do campeonato e será poupado.

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 O jogador andaluz se junta a Frenkie de Jong e Roony Bardghji na lista de lesionados.

 Para completar a lista, Flick manteve a convocação dos jovens jogadores Eder Aller, Bryan Fariñas e Hamza Abdelkarim.

A lista do Barcelona ficou assim:

Goleiros: Joan García, Szczesny, Eder Aller.

Defesa: Cancelo, Baldé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Meio-campo: Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Fariñas.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.

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