Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o duelo diante do Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, no estádio Camp Nou, pela La Liga.
Rodri Hernández foi convocado pela primeira vez e deve fazer sua estreia pelo Barcelona, enquanto Alejandro Baldé retorna após ter ficado de fora da lista da equipe para o jogo contra o Elche, e Xavi Espart usará a camisa de número 12 depois de confirmada sua integração ao time principal.
Já a ausência mais notável foi a de Gavi, que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a partida de abertura do campeonato e será poupado.
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O jogador andaluz se junta a Frenkie de Jong e Roony Bardghji na lista de lesionados.
Para completar a lista, Flick manteve a convocação dos jovens jogadores Eder Aller, Bryan Fariñas e Hamza Abdelkarim.
A lista do Barcelona ficou assim:
Goleiros: Joan García, Szczesny, Eder Aller.
Defesa: Cancelo, Baldé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.
Meio-campo: Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Fariñas.
Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.
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