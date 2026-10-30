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Flick conquista o primeiro milhão: técnico do Barcelona rouba a cena

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H. Flick
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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, teve uma estreia extraordinária na plataforma "Instagram", ao ultrapassar a marca de um milhão de seguidores em menos de 24 horas após lançar sua conta oficial, na sequência de uma mensagem que direcionou aos torcedores do clube catalão e que teve ampla repercussão.

O jornal espanhol "Sport" informou que o Barcelona e Flick anunciaram, na noite de quinta-feira, por meio de uma publicação conjunta, a abertura de uma conta pessoal do treinador alemão na plataforma, com o objetivo de compartilhar com os torcedores do clube momentos de sua vida cotidiana, os bastidores de seu trabalho como técnico e outros conteúdos relacionados à sua experiência com o time.

Flick escreveu em sua mensagem: "Olá, torcedores do Barcelona! Estou muito feliz por estar no Instagram e por compartilhar alguns momentos da minha vida cotidiana, e da minha vida com o Barcelona e com vocês", antes de surpreender os torcedores com uma frase em catalão, na qual disse: "Muito obrigado pelo apoio de vocês. Viva o Barcelona!".

A iniciativa teve grande repercussão entre os torcedores do time catalão, que correram para seguir a conta do treinador, fazendo-a chegar a mais de um milhão de seguidores em poucas horas, em um feito que reflete o tamanho da popularidade que ele desfruta dentro do clube e entre seus torcedores.

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Apesar de os jogadores do Barcelona possuírem números enormes de seguidores nas redes sociais, Flick alcançou essa marca recorde com uma velocidade notável, apesar de sua conta ser recente, e nenhum dos jogadores atuais do time o havia precedido nesse feito nas mesmas circunstâncias.

O treinador alemão poderá receber um impulso adicional no número de seguidores se os jogadores do Barcelona contribuírem para divulgar sua conta por meio de suas publicações ou stories, especialmente Lamine Yamal, que é o mais seguido entre os jogadores do time, com cerca de 60 milhões de seguidores.

A atividade de Flick se limitou, até agora, a uma única publicação e dois stories em sua nova conta; um deles foi dedicado a apresentar condolências às famílias das vítimas do acidente de trem em Toledo, enquanto, no outro, anunciou sua estreia nas redes sociais.

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