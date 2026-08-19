Hansi Flick, técnico do Barcelona, elogiou a contratação de Rodri, garantindo que o meio-campista espanhol é capaz de dar ao time mais organização e controle do ritmo das partidas, graças à sua experiência e à sua capacidade de tomar decisões dentro de campo.

Flick disse em declarações à imprensa, na noite de quarta-feira, após a vitória sobre o Al Ahly do Egito (2 a 1) na Copa Joan Gamper: "Acredito que Rodri mostrou na Copa do Mundo que é o melhor jogador, e ele é bom no trato de bola com os pés".

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E acrescentou: "Ele (Rodri) é um jogador que sabe tomar decisões, sabe decidir quando jogar de forma mais rápida ou mais lenta. É isso que queremos, um jogador como ele, que tem experiência. Ele é um líder dentro de campo e no vestiário".

O treinador do Barcelona também falou sobre a dificuldade da nova temporada, dizendo: "Este ano não será fácil. O período de preparação não foi fácil, porque muitos jogadores chegaram apenas uma semana antes. Temos que aproveitar todos esses jogos que temos para conseguir administrar os minutos e levar os jogadores ao mais alto nível possível".

Partida contra o Elche

O Barça inicia sua caminhada no Campeonato Espanhol no domingo, diante do anfitrião Elche, no estádio Manuel Martínez Valero, pela segunda rodada de LaLiga (não disputou sua primeira partida por causa da participação de alguns de seus jogadores em fases avançadas da Copa do Mundo).

Sobre o confronto com o Elche, Flick disse: "Acredito que temos jogos difíceis pela frente; o Elche jogou um futebol muito bom recentemente. Mas temos qualidade e temos um time excelente. Devemos administrar isso, porque acredito que a pausa para os jogos das seleções não facilitou as coisas para nós. Mas vamos direto para a temporada, e temos sensações muito boas e positivas".

Ele explicou que o clube catalão ainda trabalha para contratar um novo atacante durante a janela de transferências do verão, ressaltando sua total confiança em Deco, o diretor esportivo.

O treinador alemão disse: "Estamos procurando esse jogador (o atacante). Deco está fazendo um trabalho excelente, e eu confio nele de olhos fechados".

O Barça encerrou o período de preparação com a vitória sobre o Al Ahly, depois que Hamza Abdelkarim marcou o gol que abriu o placar para os donos da casa, e em seguida Raphinha ampliou de pênalti, antes que Ahmed Sayed Zizo diminuísse a diferença ao marcar o único gol do Al Ahly.

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