Hansi Flick, técnico do Barcelona, criou mistério em torno da identidade do goleiro titular que atuará diante do Sevilla, amanhã, sábado, no estádio Sánchez Pizjuán, em meio à disputa entre Wojciech Szczesny e Dominik Livakovic.

Flick disse, na coletiva de imprensa da partida, sobre o motivo da contratação de um terceiro goleiro neste verão: "Acho que é importante ter qualidade nessa posição. Quando você olha para a primeira temporada que fizemos com Szczesny, na qual conquistamos três títulos, já pode perceber que ele é um grande goleiro, e Livakovic também é um bom goleiro, e é por isso que ele se juntou a nós".

O técnico alemão foi questionado: "De quem foi a decisão de poupar Joan García?", e respondeu: "Sempre tomamos as decisões juntos. Não é grave, mas conversamos com os médicos e o jogador, e nesse caso a decisão foi dar descanso a ele".

Ao ser perguntado se Szczesny será titular amanhã ou se contará com Livakovic, Flick disse: "Nós, como treinadores, nunca falamos sobre o que fazemos. Esperem para ver o que vai acontecer".

Sobre a conversa com Szczesny após a última partida e as diferenças entre ele e Livakovic, o técnico alemão disse: "Eu também disse isso depois da partida, todos cometem erros e ele cometeu um erro. Conversei com ele e ele admitiu que errou. Szczesny conhece nossa filosofia e como jogamos, enquanto Livakovic está se adaptando ao nosso estilo de jogo, mas está pronto para atuar, e isso é o melhor para a equipe, que todos estejam preparados".

Sobre o receio de que os jogadores voltem lesionados após a data Fifa, Flick declarou: "Primeiro, temos que jogar no sábado, depois vem a parada em que muitos jogadores vão se juntar às seleções nacionais. Não posso dizer se uma parada tão longa assim é algo bom ou não, porque essas decisões não dependem de mim. Confio nos jogadores que vão embora e nos treinadores de lá, e quando voltarem teremos tempo para preparar a partida contra o Getafe".

Em resposta a uma pergunta sobre o rodízio e a possibilidade de Gabriel Jesus ser titular, Flick disse: "Veremos, é natural que façamos rodízio entre os jogadores".

Sobre o clima do vestiário e o fato de ser um dos motivos dessa evolução, Flick disse: "Não se trata só de mim, mas da comissão técnica e dos jogadores. É verdade, há uma energia positiva e isso é bom. Temos que dar apoio aos jogadores e nos aproximar deles. Para mim, precisamos construir um bom ambiente para os jogadores se recuperarem após cada partida e para a equipe apresentar o desempenho desejado, e temos que focar nisso. Precisamos buscar soluções porque estudamos a situação".



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