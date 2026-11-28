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Os quatro gols que o Barcelona marcou contra o Sabah, do Azerbaijão, não bastaram para deixar Hansi Flick plenamente satisfeito. Mesmo numa noite europeia encerrada com uma vitória ampla, o treinador alemão se viu diante do problema que o persegue desde que assumiu o banco do time catalão: a incapacidade de não sofrer gols.

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A irritação de Flick ficou evidente durante o duelo contra o Sabah, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 1 em Baku, pela Champions League, depois que seu time sofreu um gol quando já vencia por 4 a 0.

A reação do treinador alemão não foi nada comum: ele tirou o casaco de frio e o arremessou no banco de reservas, numa cena que refletiu o tamanho de sua insatisfação com o gol sofrido, mesmo com a vitória tranquila praticamente garantida.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o que aconteceu em Baku reflete um dos problemas que mais incomodam Flick, sobretudo porque sofrer gols virou um fenômeno recorrente do qual o Barcelona tem dificuldade de se livrar, mesmo quando domina e decide suas partidas com folga.

Número alarmante persegue Flick em sua terceira temporada

Os números revelam o tamanho do sofrimento defensivo do Barcelona: o time só conseguiu sair de campo sem sofrer gols em 5 dos 18 jogos oficiais que disputou na temporada 2026/27, um índice que preocupa a comissão técnica, considerando a ambição do clube de brigar por todos os títulos.

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O que mais chama a atenção é que 3 dos cinco jogos em que o time não foi vazado aconteceram nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, contra Elche, Athletic Bilbao e Valencia.

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A situação, porém, mudou claramente depois disso. Desde o quinto compromisso, contra o Feyenoord, até o duelo com o Sabah, o Barcelona só conseguiu impedir os adversários de marcar em duas partidas, contra Getafe e Aston Villa.

Todos os demais adversários conseguiram balançar as redes do time catalão, inclusive em jogos que terminaram com placares elásticos a favor do Barcelona ou naqueles em que a equipe perdeu por uma diferença considerável de gols, como aconteceu contra o Alavés.

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90 de 135 jogos: a defesa não dá segurança a Flick

O problema não se limita à temporada atual, mas se estende a todo o período de Flick no comando técnico do Barcelona. Desde sua chegada, no verão de 2024, o time disputou 135 partidas oficiais sob seu comando e sofreu pelo menos um gol em 90 delas.

Segundo a estatística publicada pelo “Mundo Deportivo”, o Barcelona não conseguiu manter as redes intactas em praticamente dois terços dos jogos, um número que evidencia um dilema defensivo para o qual o treinador alemão ainda não encontrou uma solução definitiva.

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Os jogos em que o time foi vazado se dividem em 39 na primeira temporada, 2024/25, e 38 na segunda, 2025/26, enquanto o mesmo roteiro se repete na temporada atual, com as redes balançadas em 13 de 18 partidas.

A quantidade de jogos não é o único problema

Embora os números pareçam preocupantes, o Barcelona não sofre necessariamente muitos gols por partida. O problema principal está na frequência com que é vazado, mesmo quando os adversários não conseguem criar grande perigo nem ameaçar seu gol de forma constante.

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Na primeira temporada sob o comando de Flick, o time sofreu 72 gols, número que caiu para 63 na segunda. Ainda assim, os 72 gols sofridos pelo Barcelona em sua primeira temporada representam o pior registro defensivo da equipe em pelo menos 18 anos, segundo o jornal espanhol.

Assim, o problema de Flick já não está ligado apenas a falhas individuais ou a detalhes de uma partida específica, mas se tornou um fenômeno que atravessa suas temporadas no time catalão. Enquanto o Barcelona segue apresentando um futebol ofensivo forte e acumulando vitórias, não sofrer gols continua sendo um desafio que o treinador alemão ainda não encontrou uma forma consistente de superar.