Uma reportagem revelou, nesta quinta-feira, o plano do alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, para o jogador do time, o brasileiro Raphinha.

Raphinha sofreu uma lesão nos tendões do joelho enquanto estava com a seleção brasileira, durante o atual período de pausa para os jogos internacionais.

O jornal "Marca" afirmou que Flick não arriscará um retorno rápido de Raphinha, depois de ele ter sido cortado da lista da seleção brasileira por causa da lesão.

O treinador alemão não esqueceu, e não deixou passar, que em outubro passado apressou o retorno de Raphinha aos treinos, fazendo com que o brasileiro internacional sofresse uma recaída na mesma lesão, que ocorreu na mesma região da sua lesão atual.

Na verdade, Flick já pensa em opções para substituir o ex-jogador do Leeds, que chegará ao Barcelona nas próximas horas e passará por exames, caso o seu retorno para a partida de sábado contra o Getafe, no dia 10 do mês, não esteja confirmado.

Flick admitiu que a recaída da lesão de Raphinha na coxa, na temporada passada, foi um erro seu, e o treinador reconheceu publicamente que subestimou a lesão e administrou mal o cronograma do seu retorno, o que levou Raphinha a ficar afastado dos gramados por quase um mês.

Entre as diversas partidas que perdeu, destaca-se o jogo do Clássico. E agora, a partida contra o Real Madrid volta ao primeiro plano: será disputada no domingo, dia 25 do mês corrente, no estádio Camp Nou.

O treinador alemão não quer repetir o cenário detestável e tratará com cautela o retorno do jogador brasileiro, assim que ele chegar ao Barcelona vindo da Austrália nas próximas horas, quando passará por mais exames com o departamento médico do Barcelona para avaliar a intensidade da dor na parte posterior da sua coxa direita.

Por isso, Flick agirá com extrema cautela quanto ao retorno de Raphinha, e já estuda as suas opções para substituí-lo na posição de centroavante do Barcelona na partida contra o Getafe no próximo sábado, dia 10 do mês corrente.

Ainda assim, o ex-jogador do Leeds não foi descartado para essa partida; a sua participação dependerá dos resultados dos exames aos quais será submetido nas próximas horas e do grau da sua recuperação.

As opções disponíveis para substituí-lo, caso o brasileiro não se recupere a tempo, são variadas, e os jogadores disponíveis possuem características e estilos de jogo completamente diferentes.

Gabriel Jesus e o jovem Hamza Abdelkarim, ambos atacantes de ofício, são os substitutos mais adequados. No entanto, os dois jogadores que se juntaram recentemente ao time nesta temporada só atuaram raramente.

O brasileiro jogou apenas 41 minutos em quatro partidas, apesar de ter marcado dois gols. Já o egípcio jogou somente 4 minutos com a camisa do Barcelona, na partida do Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano.

Há também aqueles que já jogaram e tiveram um bom desempenho na posição de falso nove: Dani Olmo, Fermín López, Anthony Gordon e Karim Adeyemi, e nem mesmo se descarta que Lamine Yamal apareça na posição de centroavante.