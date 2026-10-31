Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou sua satisfação por conquistar sua 100ª vitória pelo clube, através do triunfo por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés, na 11ª rodada de La Liga.

Flick também elogiou a reação de sua equipe catalã, assim como fez elogios a Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Frenkie de Jong e Bryan Fariñas.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Flick durante a entrevista coletiva, na qual ele disse: "Estou extremamente satisfeito. Impusemos nosso domínio durante o primeiro tempo e criamos as chances aproveitando os espaços. Gostei muito do que vi. Jogamos bem".

E continuou: "O Alavés defendeu muito bem e tinha vários jogadores recuados. Sabíamos que eles apostariam bem nas transições ofensivas rápidas, mas nós controlamos a partida. E conseguimos aproveitar os pequenos espaços que nos deixaram".

Ao ser questionado sobre a primeira aparição de Frenkie de Jong na posição de zagueiro central, e se seria possível repetir a atuação nessa posição, Hansi explicou: "Temos vários desfalques na linha defensiva e não sabemos quando os jogadores retornarão".

Flick também falou sobre a estreia do jovem jogador Bryan Fariñas, dizendo: "Perguntei a Frenkie e a Bryan se eles poderiam jogar naquela posição, e agradeço a eles pelo trabalho que apresentaram. Bryan merecia jogar graças ao seu profissionalismo nos treinos. Ele apresentou um bom nível e conseguiu um bom entrosamento e harmonia com Lamine".

O técnico alemão falou sobre Lamine Yamal, que marcou dois gols na partida, explicando que conversou com ele durante o intervalo entre os tempos, e elogiou a retomada de sua confiança nos confrontos individuais com os defensores.

Flick disse: "Era importante que Yamal tivesse um descanso, e ele apresentou um desempenho excelente. Era isso que eu queria ver, assim como de Fermín e Raphinha após as duas derrotas".

Voltando à sua 100ª vitória pelo Barcelona, Flick não quis se estender muito ao falar sobre essa marca, mas não conseguiu esconder seu sorriso.

O técnico alemão disse: "Normalmente não olho para o passado, mas estou extremamente feliz. Foi a melhor partida? Vencer o primeiro Clássico em Madri foi algo espetacular. Lembro dele com sentimentos positivos, e isso será bom para as próximas semanas".

Flick explicou o motivo da substituição de Pedri no intervalo, dizendo: "Eu o substituí porque ele estava com um cartão amarelo, e não era necessário correr riscos".

Em relação à participação de Rodri durante todos os noventa minutos, e ao fato de não ter escalado Gavi, o técnico explicou: "Pensamos inicialmente em fazer mudanças que incluíssem Rodri, Frenkie e Fermín, mas depois decidimos fazer outra coisa".

O técnico do Barcelona agora aguarda os confrontos contra o Aston Villa e o Atlético de Madrid durante a próxima semana.

Flick segue a política de tratar cada partida separadamente, dizendo: "Primeiro, temos que enfrentar o Aston Villa. Jogaremos em nosso estádio, e a Liga dos Campeões da Europa é sempre uma competição especial, e tem um caráter único. Temos apenas dois dias para a recuperação após a partida de hoje. Por isso, nosso foco agora está totalmente voltado à recuperação dos jogadores, e depois começaremos a preparação para a partida contra o Aston Villa".

No entanto, Flick demonstrou suas dúvidas quanto à possibilidade de recuperar Jules Koundé, Eric García e Andreas Christensen antes dos confrontos da próxima semana, dizendo: "Não sabemos de nada até agora. O processo de recuperação está indo bem, mas nossa situação não é ideal. Temos que resistir durante essas duas partidas. Espero poder recuperar um ou dois deles".

E acrescentou: "Christensen está próximo de voltar aos treinos coletivos, mas depois haverá um período de pausa internacional, e não vamos arriscar escalá-lo, porque precisamos de seus serviços durante o restante da temporada".