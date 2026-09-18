Hansi Flick, treinador do Barcelona, afirmou que o foco de sua equipe deve estar totalmente voltado para o confronto contra o Sevilla neste sábado, recusando-se a se preocupar com a possibilidade de conquistar a sétima vitória consecutiva ou com o aguardado dérbi de Madri no dia seguinte.

O Barcelona visita o Sevilla na sétima rodada do Campeonato Espanhol, em busca de mais um triunfo que mantenha seu início perfeito, antes que as atenções se voltem no domingo para o dérbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid, dentro da mesma rodada.

Ao ser questionado sobre o impacto do dérbi no confronto contra o Sevilla, Flick disse durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira: "Para mim, o mais importante é que nos concentremos em nós mesmos. Queremos vencer, e esse é o trabalho que temos de fazer em Sevilha".

Leia também:

Flick: aposto 100% no craque do Barcelona, e é por isso que Raphinha joga como atacante

"O Barcelona é diferente agora"

Flick foi questionado sobre o quanto a derrota do Barcelona por 4 a 1 diante do Sevilla no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán na temporada passada teve influência, mas ele destacou que sua equipe atual está em uma situação diferente.

Segundo o jornal "AS", ele disse: "Primeiro devo dizer que acredito que estamos agora em um nível diferente daquele em que estávamos no ano passado".

Ainda assim, o treinador alemão alertou para o perigo do adversário, afirmando que o resultado da partida não estaria definido antes de seu início, e acrescentou: "Mas toda partida começa com o placar de 0 a 0, e o Sevilla, especialmente em casa, apresenta atuações muito boas".

Flick explicou que o Sevilla adota um estilo defensivo baseado na marcação individual e na pressão direta, o que exige dos jogadores do Barcelona rapidez na circulação da bola e movimentação constante.

Ele disse: "O Sevilla marca homem a homem e vai tentar nos pressionar nessas situações. Por isso será importante para nós jogar com confiança e sair jogando pelas laterais".

E acrescentou: "Será importante controlarmos a partida e sabermos como fazer isso diante de uma equipe que depende muito da marcação individual. Precisamos movimentar a bola com rapidez, especialmente em nosso campo de defesa, e tentar transferi-la de um lado para o outro".

Flick ressaltou que a rapidez na circulação da bola será uma das chaves do Barcelona para superar a pressão dos donos da casa e criar espaços, em um confronto no qual se espera que o Sevilla imponha marcação direta sobre os jogadores da equipe catalã.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora