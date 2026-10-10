Hansi Flick, técnico do Barcelona, afirmou que o gol marcado cedo por Anthony Gordon facilitou a tarefa de vencer o Getafe por 3 a 0, na oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Flick após a partida, nas quais ele elogiou o nível de seus jogadores depois da pausa para a data Fifa.

Flick disse, em declarações à rede DAZN: "Acho que marcar o gol cedo foi extremamente importante hoje, principalmente depois de 3 semanas sem jogar".

E prosseguiu: "Valorizo muito esta vitória diante de uma equipe como o Getafe, que possui uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Dominamos bem a bola e o adversário".

O treinador alemão acrescentou, durante a coletiva de imprensa: "Não é fácil criar oportunidades contra eles".

Entre as outras coisas que deixam o treinador alemão orgulhoso está a força da concorrência dentro do elenco e o nível que todos os jogadores apresentam.

Ele explicou: "É extremamente importante que todos os jogadores estejam motivados. Temos jogadores que apresentam ótimos níveis na mesma posição. E isso é a melhor coisa que pode acontecer a uma equipe, algo que me agrada muito, porque, em sua essência, trata-se da equipe, e não de um único jogador ou do treinador".

Flick falou especialmente sobre Gordon, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, e foi o gol que abriu o placar na partida.

Ele disse: "Estou muito feliz. Ele marcou um gol e ganhou confiança com a seleção da Inglaterra, e isso me alegra. Ele nos oferece muito, é rápido, consegue controlar a bola, pressiona o adversário e, graças à sua velocidade e aos seus dribles, cria oportunidades constantemente".

Já sobre Gabriel Jesus, autor de um dos gols da noite também, o treinador alemão elogiou o grande esforço que ele apresenta, dizendo: "Ele é um jogador diferente do Raphinha, mas estou feliz com a forma como jogou".

No que diz respeito a Lamine Yamal, que disputou a partida inteira, Flick admitiu ter perguntado a ele se queria sair de campo.

Ele disse: "Perguntei a ele, mas me respondeu que não queria. No segundo tempo, participou mais do jogo, principalmente nos confrontos individuais, um contra um. Estou feliz com ele; está fazendo tratamento e se recuperando bem, e isso é o mais importante para um jogador profissional".

Jules Koundé foi um dos outros nomes sobre os quais Flick foi questionado, depois de voltar a ser titular após ter ficado no banco de reservas em 3 partidas.

O treinador alemão disse: "Ele é um jogador profissional e treina sempre para evoluir e apresentar um desempenho melhor. E a equipe o ajuda bastante. Sempre pensamos no interesse da equipe, e todos têm de entender que, às vezes, podem precisar começar no banco de reservas, porque temos um elenco de grande qualidade".

Ele enfatizou: "Isso é extremamente importante para conquistar títulos, assim como reina um clima excelente dentro do vestiário. E eu valorizo muito isso".

Por outro lado, Flick foi questionado especificamente sobre Gerard Martín, que disputou sua partida de número 100 com a camisa do Barcelona durante o confronto com o Getafe.

O treinador disse: "O Gerard tem uma mentalidade excelente, treina bem e deseja sempre evoluir. Nós o ajudamos a melhorar, e ele continua crescendo e progredindo. É algo maravilhoso".