Em uma noite em que todas as previsões foram viradas de cabeça para baixo, o Real Madrid invadiu o reduto de seu rival tradicional, o Camp Nou, e conquistou uma vitória preciosa e merecida por 2 a 1, com dois gols de seu astro francês Kylian Mbappé, para vencer o primeiro clássico da temporada e voltar com força à disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

A vitória não foi fruto do acaso, mas veio como resultado de três chaves decisivas reveladas pela equipe de análise do famoso programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena Ser", que são: "solidariedade, equilíbrio e ousadia".

Essa vitória chocou a torcida do Barcelona, que festejava antes da partida e considerava seu time o favorito; o analista Antonio Romero comentou: "Os torcedores do Barcelona estavam festejando antes da partida, mas vencer o Real Madrid em outubro exige um grande esforço".

E acrescentou: "Além da qualidade, do trabalho coletivo e do toque final decisivo, o Real Madrid apresentou um futebol bonito e, inclusive, superou o Barcelona em alguns momentos. O Real Madrid venceu graças à sua coesão e por envolver jogadores tecnicamente talentosos no meio-campo".

O coletivo: a arma fatal do Real

O analista Jesús Gallego concordou com Romero, destacando o espírito coletivo que o Real Madrid havia perdido por muito tempo, e disse: "O Real Madrid venceu a partida porque mostrou equilíbrio e solidariedade, algo que faltava ao time. Todos defenderam, e isso ficou claro. Diomande defendeu mais hoje do que Vinícius em todo o campeonato".

Por sua vez, Julio Pulido considerou que resumir a vitória apenas ao trabalho coletivo é uma injustiça com o desempenho técnico do time, acrescentando: "O segredo da vitória está em terem apresentado um futebol excelente e impedido o Barcelona de fazer uma boa atuação. Com Bernardo e Güler em campo, o rendimento deles melhora".

E prosseguiu: "Esse time é mais coeso e equilibrado quando Vinícius não está presente. Mourinho precisa aproveitar essa partida, porque esse é o melhor caminho para o futuro".

O clássico de Mourinho: superioridade pela ousadia

Os analistas foram unânimes em afirmar que essa partida foi, por excelência, a partida do técnico português José Mourinho, que superou taticamente por completo o alemão Hansi Flick.

Romero disse: "Mourinho superou Flick e surpreendeu a todos nós. Ele o superou completamente", enquanto o analista Antón Meana acrescentou: "Ele venceu hoje no Camp Nou plantando as sementes da dúvida nas mentes dos jogadores do Barcelona. A conclusão é que este foi o clássico de Mourinho. Ele o venceu graças às suas substituições, à sua escalação e à sua ousadia".

Flick perde a batalha da gestão do resultado

Por outro lado, os analistas do programa dirigiram críticas contundentes ao técnico do Barcelona, Hansi Flick, considerando que ele fracassou em gerir o cenário da partida após o empate e abriu, ele mesmo, a porta para a volta do Real Madrid à disputa.

O analista Jordi Martí disse: "Quase todos consideravam o Barcelona o favorito, mas faltou-lhe personalidade. Pedri, Rodri e Fermín perderam muito a bola porque o Real Madrid fez um grande esforço e tornou a partida difícil para eles. É preciso saber competir durante os noventa minutos".

Luis Flaquer concordou com ele, dizendo: "Parece que gerir melhor os diferentes cenários da partida não faz parte do plano de Flick. É isso que acontece há três anos. Não bastou deixarem o Real Madrid seis pontos atrás, e agora abriram a porta para que eles voltem à disputa pelo título".

E o analista Talavera acrescentou: "O Barcelona não foi o Barcelona que conhecemos porque o Real Madrid não permitiu que eles fossem assim. Quando você percebe que não pode vencer uma partida, não a perca. Flick não aprendeu com seus erros; ele perdeu a partida porque não soube manter o empate".

Marcos López encerrou a análise afirmando: "Flick não sabe gerir o resultado, e isso é prova de sua falta de maturidade. Nem Raphinha nem Lamine Yamal estiveram à altura da responsabilidade".







