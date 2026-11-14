Flexibilidade tática: Mourinho muda seu estilo habitual por causa da dupla do Real

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, chegou à convicção de que Dumfries, Trent Alexander-Arnold e Carreras serão peças importantes para dar descanso a Fede Valverde e Marc Cucurella em alguns jogos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

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A rede Defensa Central informou que Mourinho é um treinador rígido, que impõe suas ideias e exige o máximo de respeito dentro do vestiário, mas isso não significa que suas decisões sejam imutáveis; pelo contrário, ele pode ajustá-las para melhorar o desempenho da equipe. E foi exatamente o que aconteceu ao longo da temporada atual com Fede Valverde e Tchouaméni.

Durante o planejamento da temporada, Mourinho quis apostar em meio-campistas dotados de força e capacidade física, como Tchouaméni e Valverde, e os via como o pilar fundamental do Real Madrid, os jogadores que lhe dariam o equilíbrio necessário. Mas ele acabou abandonando essa ideia com o passar dos jogos.

Mourinho descobriu que Valverde e Tchouaméni não oferecem o desempenho esperado quando jogam juntos. Por isso, mudou o plano que pretendia aplicar no clube merengue, e não parece haver margem para voltar atrás. Com exceção de algumas partidas isoladas, ele não pretende reunir a dupla novamente no meio-campo.

Mourinho escalou Fede Valverde para atuar na posição de lateral-direito durante o confronto com o Villarreal, quando a equipe precisava da vitória.

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Repetiu a medida diante da Roma em busca da virada no placar, antes de adotá-la na escalação titular desde o início contra o Sevilla. Isso foi a confirmação definitiva da necessidade de ter Arda Güler ou Bernardo Silva na equipe titular.

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O Real Madrid carecia de criatividade com a presença de Valverde e Tchouaméni juntos, mas o jogador francês continua sendo um elemento indispensável. É ele o responsável por desarticular os ataques do adversário, aproximar as linhas da equipe e garantir o equilíbrio.

Mas Mourinho sabe perfeitamente que precisa colocar ao lado de Tchouaméni um jogador que tenha a capacidade de organizar o jogo, criar e construir as jogadas de ataque desde trás.

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O Real Madrid começou a temporada deixando boas impressões com a presença de Fede Valverde na posição de volante. Tchouaméni estava lesionado, e por isso Arda Güler ou Bernardo Silva se revezavam para completar a dupla de meio-campo ao lado do uruguaio.

Mas Mourinho escalou Camavinga ao lado de Fede Valverde no confronto com o Málaga, antes de Aurélien Tchouaméni recuperar seu lugar na partida contra o Elche.

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A partir daquele momento, o clube merengue disputou uma sequência de partidas que levantaram dúvidas sobre seu desempenho e sua maneira de jogar. Os confrontos com Elche, Atlético de Madrid, Villarreal e Roma revelaram a falta de soluções futebolísticas do Real Madrid diante da aposta em uma dupla de meio-campo dotada de força física, mas carente de criatividade. Por isso, Mourinho acabou abandonando sua ideia original e voltou a apostar nas capacidades criativas.

Mourinho afirmou repetidas vezes que sua escolha da escalação titular em cada partida depende do momento vivido pela equipe e da natureza do adversário que enfrenta. Por isso, em algumas ocasiões ele pode voltar a apostar em uma dupla de meio-campo com maiores capacidades físicas. Mas o ajuste que fez em seu plano tornou-se definitivo, e espera-se que esse seja o desenho tático em que ele se baseará na maioria das partidas.

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Tchouaméni é um jogador do qual não se pode abrir mão, tendo em vista o que oferece à equipe em termos de equilíbrio e solidez defensiva. Mas Mourinho colocará ao seu lado um jogador talentoso como Bernardo Silva ou Arda Güler, para garantir a fluidez do jogo e a capacidade de construir as jogadas de ataque desde trás.

Aliás, Mourinho pode repetir o que fez no clássico ou diante do Valencia, quando escalou o turco e o português juntos desde o início, ao lado do jogador francês.