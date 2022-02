Flamengo x Boavista: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta o Boavista nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Raulino Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Flamengo DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

É quarta-feira, Nação!



O Mengão enfrenta o Boavista, às 19h15, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a partida, ao vivo e com imagens, na FlaTV+! pic.twitter.com/mTgekor3L1 — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2022

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após uma vitória e um empate com o time alternativo, o Flamengo entrará em campo nesta quarta-feira com o time principal e sob o comando do técnico Paulo Sousa.

Para o confronto no Raulino Oliveira, o rubro-negro não terá Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta, convocados para a seleção brasileir, enquanto Isla testou positivo para a Covid-19.

Do outro lado, o Boavista, com dois empates no Carioca, busca a primeira vitória na competição.

Provável escalação do Flamengo: a definir.

Provável escalação do Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Ralph, Marquinho, Biel, Matheus Alessandro e Marquinhos; Di María.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Portuguesa Carioca 26 de janeiro de 2022 Volta Redonda 0 x 0 Flamengo Carioca 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Carioca 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Audax x Flamengo Carioca 9 de fevereiro de 2022 A definir

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Botafogo Carioca 26 de janeiro de 2022 Vasco 1 x 1 Boavista Carioca 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas