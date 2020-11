Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogando por um empate para avançar na Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto SP e MG), na TV aberta, além do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a goleada sofrida para o São Paulo por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a . Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe carioca joga por um empate para avançar às quartas de final até mesmo

Para o duelo, o técnico Domènec Torrent não terá Rodrigo Caio e Arrascaeta, além de Pedro Rocha. Gabigol é tratado como dúvida.

Já o Athletico-PR, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, ou repetir o mesmo resultado fora de casa para levar a decisão para os pênaltis, não sabe o que é vencer há 10 jogos e chega pressionado para o duelo.

No entanto, o técnico Paulo Autuori irá poupar Léo Cittadini, Nikão e Márcio Azevedo. Fabinho e Carlos Eduardo disputam a vaga deixada por Nikão, enquanto Lucho pode assumir a vaga de Cittadini, e Abner no lugar de Azevedo.

Por outro lado, Thiago Heleno, recuperado da Covid-19, está liberado, assim como Pedro Henrique, recuperado de uma lesão na coxa.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Maurício Isla, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Natan, Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Bruno Henrique; Pedro.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Erick), Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno (Felipe Aguilar) e Abner; Wellington (Richard) e Christian; Lucho; Carlos Eduardo e Reinaldo; Walter.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 29 de outubro de 2020 Flamengo 1 x 4 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília) Flamengo x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 29 de outubro de 2020 Sport 1 x Atletico-PR Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

