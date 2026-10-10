Flamengo planeja mudança no gol e pode entrar no mercado por ex-Botafogo

O Flamengo avalia alternativas para o gol visando a próxima temporada, e o interesse do River Plate em Agustín Rossi pode acelerar esse planejamento. O argentino vem acumulando falhas em 2026, enquanto Andrew, contratado no início do ano do Gil Vicente para ser uma opção à posição, ainda não demonstrou segurança suficiente para assumir a titularidade. Diante desse cenário, a diretoria rubro-negra começa a olhar para o mercado em busca de novas opções.

Rossi construiu uma trajetória importante no clube carioca, mas os erros individuais recentes aumentaram os questionamentos sobre seu desempenho. Segundo a ESPN, o River Plate monitora a situação do goleiro e considera a possibilidade de avançar por sua contratação caso o atual arqueiro dos argentinos, Santiago Beltrán, seja vendido para o futebol europeu. Inter de Milão e Manchester United se mostraram interessados pelo atleta de 21 anos.

Uma eventual saída de Rossi do Flamengo, onde tem contrato até dezembro de 2027, abriria espaço para uma reformulação no setor, que já está no radar da diretoria. Andrew chegou ao Flamengo com a expectativa de disputar posição e oferecer uma alternativa confiável para a comissão técnica. Até o momento, porém, o goleiro de 25 anos não conseguiu aproveitar as oportunidades para se firmar como uma opção definitiva à titularidade, participando de apenas seis partidas, sendo cinco pelo Campeonato Carioca e uma pela Libertadores. Por isso, o clube considera buscar um jogador capaz de elevar a concorrência e disputar espaço na equipe em 2027.

Nesse cenário, John aparece como um dos nomes principais avaliados pela diretoria. De acordo com o BolaVip Brasil, o goleiro deseja retornar ao futebol brasileiro em busca de mais protagonismo e de uma oportunidade de voltar a ser considerado para a seleção brasileira. Revelado pelo Santos, ele também teve uma passagem pelo Internacional antes de ganhar destaque com a camisa do Botafogo, clube pelo qual foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.

Próximas partidas FLA Brasileirão 16:30 FLU

Atualmente no Nottingham Forest, John não conseguiu se firmar na Inglaterra, com apenas nove partidas disputadas na temporada 2025/26 e nenhuma na atual campanha. O Flamengo entende que o jogador pode representar uma oportunidade no mercado, mas uma eventual contratação depende de um acordo entre os clubes. Segundo a apuração do BolaVip Brasil, as conversas podem ganhar força após o encerramento das competições da temporada. Enquanto isso, o River Plate monitora Rossi e avalia a possibilidade de tentar contratar o goleiro argentino no fim do ano.

Antes de qualquer definição sobre o mercado, porém, o Flamengo tem um compromisso importante pelo Brasileirão. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada. Uma vitória no clássico se mostra ainda mais importante devido ao contexto da competição, com nove rodadas restantes e o Palmeiras cortando a distância do Flamengo para apenas um ponto na tabela.