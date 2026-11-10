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O técnico da seleção da Holanda, Xavi Hernandez, reagiu à decisão do ponta do AZ Ayoub Oufkir de defender Marrocos em vez da seleção holandesa. O talento de 20 anos é o mais recente jogador com dupla nacionalidade a optar pela seleção norte-africana, apesar de ter passado pelas categorias de base da Holanda.

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Oufkir escolhe Marrocos em mais um revés para a KNVB

O técnico da seleção holandesa Xavi Hernandez comentou a decisão do ponta do AZ Ayoub Oufkir de abrir mão de sua nacionalidade esportiva holandesa e defender Marrocos no futebol internacional. O jogador de 20 anos foi convocado para as eliminatórias do Campeonato Europeu pela seleção sub-21 da Holanda, mas optou por aceitar um convite da Federação Marroquina de Futebol.

A decisão representa um duro golpe para a KNVB, já que Oufkir conquistou o Campeonato Europeu Sub-19 com a Holanda no ano passado.

O caso segue uma tendência crescente de jogadores com dupla nacionalidade que escolhem Marrocos. A seleção marroquina ultrapassou a Holanda no ranking da Fifa e recentemente obteve o compromisso de jogadores como Abdellah Ouazane, do Ajax, e Anass Salah-Eddine.

Xavi afirma que a federação holandesa fez «tudo o que podia»

Em entrevista coletiva na manhã de segunda-feira, Xavi disse respeitar a escolha do jogador e confirmou que a federação fez todos os esforços para manter o talentoso ponta na seleção holandesa.

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«Respeito a escolha dos jogadores. Acho que fizemos tudo o que podíamos, mas, no fim das contas, temos de respeitar essa escolha», afirmou Xavi.

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Ao falar sobre seu envolvimento pessoal, o técnico acrescentou: «Posso me envolver se for um jogador de que precisamos. Fora isso, só posso dizer que respeito a decisão do jogador. Ele escolheu Marrocos e não precisamos mais falar sobre esse jogador. Fizemos tudo o que podíamos e, no fim das contas, a decisão é do jogador.»

De Jong lamenta decisão enquanto Marrocos reúne jogadores nascidos na Holanda

Segundo a NOS, o diretor-geral da KNVB, Nigel de Jong, admitiu estar decepcionado com a saída de Oufkir, que evidencia as mudanças no cenário da elegibilidade para seleções nacionais.

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Oufkir se junta a um forte grupo de jogadores nascidos na Holanda que representam Marrocos, entre eles Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Abdellah Ouazane, Sofyan Amrabat, Oussama Idrissi e Zakaria Aboukhlal, seguindo os passos de nomes como Hakim Ziyech e Nordin Amrabat.

Com contrato até 2030, Xavi tem na gestão das opções de jogadores com dupla nacionalidade um desafio estratégico importante para a federação holandesa.

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Holanda volta o foco para os próximos compromissos internacionais

A Holanda seguirá sem Oufkir na preparação para seus próximos jogos internacionais.

Enquanto a KNVB acompanha os principais talentos do futebol nacional e europeu, Xavi segue concentrado em fortalecer a união do elenco com os jogadores comprometidos com a seleção.

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Marrocos tentará integrar Oufkir à seleção principal enquanto continua a reforçar seu elenco com talentos de destaque do futebol europeu.