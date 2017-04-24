Com um gol da vitória no último minuto do 266º clássico entre Real Madrid e FC Barcelona, Lionel Messi reacendeu a disputa pelo título da Primera División. Mais uma vez, a qualidade individual do argentino superou todos os obstáculos. Quem gosta de futebol deve se sentir feliz por poder presenciar momentos tão fascinantes.

A discussão sempre foi, e continua sendo, infrutífera. Afinal, depois de tantas décadas de futebol profissional, que critérios permitiriam determinar com certeza o melhor jogador de todos os tempos?

O que o lendário brasileiro Pelé fazia com a bola nas décadas de 1950 e 1960, por exemplo, dificilmente pode ser comparado às características que um jogador precisa ter no futebol de hoje para se destacar claramente dos demais por sua qualidade individual.

O jogo há muito mudou. A velocidade é várias vezes maior, e a capacidade atlética dos jogadores chega perto dos limites físicos do que é possível. Pelé, ainda assim, era genial, mas comparações com o passado continuam sendo enganosas.

Fiquem felizes por viver agora

Em vez disso, quem passou os últimos 15 anos neste planeta deveria, diante da pergunta sobre o melhor de todos os tempos, dizer aos apaixonados por futebol: fiquem felizes por viver agora.

Jogadores como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi elevaram o patamar da elite do futebol há anos. Eles estão em uma categoria à parte, marcam gols com uma regularidade e uma frequência impressionantes e, graças ao domínio individual, deixam o público admirado repetidas vezes.

Por isso, qualquer fã de futebol, seja neutro ou não, deveria estar feliz por poder acompanhar a era de Ronaldo e Messi. Não seria nada surpreendente se, daqui a 20 anos, sentíssemos, de certa forma, falta da genialidade e da singularidade desses dois jogadores. O que eles nos mostram é algo único no esporte.

Messi proporcionou uma noite mágica

Quem, no fim das contas, é o melhor dos dois não é uma questão que possa ser resolvida aqui. No 266º clássico, que o FC Barcelona venceu por 3 a 2 contra o Real Madrid literalmente no último segundo e, assim, reacendeu a disputa pelo título da Primera División, Messi e Ronaldo voltaram a se enfrentar diretamente.

Ronaldo já teve dias melhores do que aquele domingo à noite no Bernabéu. Messi, por sua vez, deu um espetáculo típico de Messi e venceu a partida praticamente sozinho. À primeira vista, a afirmação pode soar exagerada, mas corresponde aos fatos.

Messi proporcionou aos espectadores, e os torcedores do Real Madrid não precisam se sentir incluídos aqui, uma noite mágica, como só jogadores desse nível conseguem criar. Às vezes, isso acontece com três ou mais gols, mas o clássico teve um enredo que tornou a atuação de Messi mais especial do que um hat-trick contra uma equipe do meio da tabela.

As jogadas de Messi que abriram espaços

O argentino precisou superar grandes obstáculos. Como sua equipe teve dificuldades para controlar o jogo no início, Messi recuou bastante e foi buscar a bola. Só assim o Barça conseguiu dar alguma organização às jogadas de ataque. spox

Os catalães logo melhoraram na partida, porque Messi passou a atuar bem pelo centro, como uma espécie de camisa 10, e suas jogadas individuais abriram espaços repetidas vezes, criando a possibilidade de lances perigosos.

Aos 12 minutos, Casemiro o derrubou com violência em uma dessas jogadas que abriam espaços. Aos 21, Messi recebeu acidentalmente uma cotovelada de Marcelo. Sangrando, colocou um lenço de papel na boca e continuou jogando como se já estivesse acostumado a trabalhar assim.

Messi confia na própria genialidade

Essa é justamente uma das diferenças entre Messi e Ronaldo: CR7 se apresenta como um astro, adora os grandes palcos e gosta de estar sob os holofotes.

Messi, em comparação, parece um estudante modesto. Raramente muda a expressão do rosto. Isso o torna, de certa forma, imprevisível. Messi sabe muito bem que é superior a todos os outros. Ele transmite enorme confiança na própria genialidade, e seus adversários sabem disso.

Por isso, foi revelador observar o rosto dos jogadores do Real Madrid logo após o gol de empate de Messi, que fez 1 a 1. O argentino de 29 anos fez uma movimentação brilhante, precisava receber o passe e, claro, recebeu. Com dois movimentos rápidos, abriu espaço para si mesmo e, sozinho diante do goleiro Keylor Navas, mandou a bola para a rede.

500º gol em jogos oficiais pelo Barcelona

Os jogadores do Real Madrid demonstravam certa resignação. Em princípio, poderiam ter defendido melhor aquele ataque, mas Messi estava envolvido no lance, e sempre foi difícil pará-lo. Então, que crítica séria poderiam fazer a si mesmos?

Sergio Ramos também deve ter se sentido desesperado quando deu uma entrada duríssima em Messi aos 78 minutos. O argentino teve sorte de conseguir erguer as pernas a tempo. Ramos recebeu o cartão vermelho e deu novo fôlego ao Barça e a Messi.

O gol da vitória, então, foi emblemático do estilo de jogo discreto de Messi, que pode passar da aparente apatia à magia técnica a qualquer momento. Veio no último segundo. Reacendeu a disputa pelo título e aproveitou a última chance de seu clube. E foi seu 500º gol em jogos oficiais apenas pelo Barcelona.

Eu supero todos os obstáculos

Foi Sergi Roberto, um dos jogadores mais fracos do Barça naquela noite, quem tornou esse gol possível. Sua forte arrancada pelo campo adversário colocou Messi, que não havia participado da jogada até então, em posição. Messi ficou por um instante em segundo plano, leu o lance e tomou o único caminho que permitiria a um jogador do FC Barcelona finalizar naquela situação.

Passe para trás, precisão de Messi, um gol indefensável. O Santiago Bernabéu em silêncio. Messi com a camisa nas mãos, como o touro na arena para o qual todos olham e que, com esse gesto, expressa, mesmo sem querer: vocês tentam me parar, mas eu supero todos os obstáculos.

Essa partida não foi apenas o clássico mais espetacular dos últimos anos. Foi uma prova do fascínio e do entusiasmo que o futebol pode despertar em seus espectadores.

Messi e Ronaldo são os protagonistas acima de todos os outros na era atual, capazes de fazer jogos assim acontecerem. Pelé também era capaz disso, com a mesma regularidade. Mas em circunstâncias incomparáveis, há mais de 50 anos.

Perfil de Lionel Messi