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Enquanto todos duvidavam e cobravam uma solução tradicional, José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu remar totalmente contra a corrente e apostar em uma ideia que parecia loucura para muitos.

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O treinador português sempre acreditou na capacidade do compatriota de render em alto nível no meio-campo, apesar do risco. Depois da recusa de Rodri em agosto, Mourinho percebeu que aquela era a solução ideal e que havia chegado a hora de colocar em prática uma ideia na qual acreditava havia anos.

Muitos achavam que Bernardo Silva, aos 32 anos, não conseguiria, nesta fase da carreira, ganhar a vida como meio-campista. Bem antes disso, aliás, havia quem considerasse que ele não teria grande sucesso como jogador de futebol.

O jornal espanhol “AS” reproduziu declarações antigas de Jorge Mendes, o famoso empresário: “Me disseram várias vezes: Jorge, esquece, você não tem nenhuma chance, Bernardo Silva nunca vai ser um jogador importante, na melhor das hipóteses vai jogar na primeira ou na segunda divisão, talvez em um time como o Paços de Ferreira”.

O jornal destacou que Mourinho nunca esteve entre os que duvidavam de Bernardo. Pelo contrário, sempre elogiou as qualidades do jogador, a quem via como um atleta inteligente, capaz de atuar em qualquer posição e em qualquer circunstância.

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Para entender o que acontece agora, é preciso voltar ao verão europeu, quando Bernardo assumiu o comando do meio-campo, algo de que Mourinho já o sentia capaz.

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Após o evidente impacto causado pela recusa de Rodri, sobretudo aos olhos do público, mais do que dentro do próprio clube, o treinador português não ficou de braços cruzados: encarou a situação com espírito esportivo, sem nenhum alarde.

Segundo o jornal, Mourinho considerou Bernardo Silva o parceiro ideal de Tchouaméni no meio-campo, embora ele não tivesse atuado nessa posição ao longo da carreira, salvo em raras ocasiões.

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Ainda de acordo com o jornal, a decisão parecia ignorar a teoria do futebol moderno, que exige para essa posição um porte físico diferente e mais robusto. Poderia ter sido vista como um salto no escuro, mas se mostrou totalmente acertada.

A habilidade de Bernardo na construção das jogadas, seu comprometimento defensivo e seu dinamismo bastavam para justificar a avaliação de Mourinho. Além disso, o treinador atribuía ao jogador uma inteligência fora do comum, que lhe permitiria entender sua nova função em campo. Pelo que se viu, essa avaliação se confirmou.

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Antes da primeira pausa para as datas Fifa, logo após a dolorosa derrota no Wanda Metropolitano, o desempenho do Real Madrid parecia entrar em declínio, e as perspectivas eram sombrias.

A realidade, porém, foi exatamente o oposto: o Real Madrid se transformou no Clássico com a entrada de Bernardo, que desde então se manteve como titular.

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Desde aquela vitória em Barcelona, ele foi titular em todas as partidas e jogou mais de 86% dos minutos disponíveis, tornando-se a espinha dorsal do time e o jogador insubstituível.

Hoje ninguém mais questiona a decisão de Mourinho. Bernardo Silva provou que a inteligência e a técnica podem superar a força física, e que o treinador português tinha razão ao desafiar as teorias modernas e acreditar em um jogador sobre quem todos diziam que nunca daria certo.