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Miguel Ángel Gil Marín surpreendeu a todos durante a Assembleia Geral da LaLiga ao anunciar sua renúncia aos cargos de primeiro vice-presidente e de membro do conselho de administração, em meio à polêmica relacionada ao financiamento da Associação de Clubes Europeus.

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A renúncia foi anunciada durante a Assembleia Geral da entidade, realizada nesta terça-feira em Madri, segundo o jornal espanhol "AS", que apontou como motivo da decisão o suposto financiamento de mais de um milhão de euros concedido pela LaLiga à União de Clubes Europeus.

Gil Marín é membro do comitê executivo da Associação de Clubes de Futebol Europeus, anteriormente conhecida como Associação de Clubes Europeus.

A Assembleia Geral da LaLiga, que reuniu os clubes da primeira e da segunda divisão, marcou o anúncio da saída de Gil Marín do cargo de primeiro vice-presidente, que ele ocupava desde 2020, quando sucedeu Clemente Villaverde.

Nos últimos anos, Gil Marín foi um dos principais aliados de Javier Tebas nos embates com o Real Madrid, embora sua relação com os demais clubes tenha ficado tensa em determinado momento, quando ele apoiou temporariamente o projeto da Superliga Europeia, posição que despertou a revolta dos outros clubes.

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Miguel Ángel Gil Marín assumiu oficialmente o cargo de primeiro vice-presidente da LaLiga em março de 2020, função que também lhe garantiu um lugar na Comissão Delegada, integrada por Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas e Almería.

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O apoio de Tebas à União de Clubes Europeus

A União de Clubes Europeus, cujo suposto financiamento por parte da LaLiga parece ter sido o motivo direto da renúncia de Gil Marín, é uma organização de criação relativamente recente, que defende uma distribuição mais justa das receitas no futebol europeu.

A entidade alerta para o risco de colapso das ligas nacionais e de perda de competitividade de muitos clubes por causa da atual desigualdade na distribuição das receitas, gerada pela relação entre a UEFA e a antiga Associação de Clubes Europeus, que reúne os grandes clubes do continente.

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Javier Tebas apoia a União de Clubes Europeus desde a sua fundação e já participou de diversos eventos e seminários para manifestar seu respaldo a essa proposta.

Outros clubes também aderiram à organização, entre eles Las Palmas e Osasuna, no esforço de reivindicar maior representatividade dos clubes no futebol europeu.

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Apesar dessa divergência sobre o apoio às diferentes associações de clubes, fontes de alto escalão da LaLiga garantiram ao "AS" que a relação entre Tebas e Gil Marín é "excelente" e que não acreditam que a renúncia deste ao cargo de primeiro vice-presidente vá gerar qualquer problema entre os dirigentes, além da sua saída da função.