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O site espanhol “Defensa Central”, citando o jornalista Steve Pearson, correspondente do site inglês “TEAM talk”, revelou que Alexander-Arnold decidiu deixar o Real Madrid e voltar ao Liverpool, depois que sua situação no time ficou cada vez mais difícil por causa da concorrência pela lateral direita e da falta dos minutos em campo que ele esperava desde que chegou ao clube espanhol.

Os números do jogador inglês mostram o tamanho da crise que ele enfrenta nesta temporada: ele disputou 9 partidas pelo Real Madrid, 6 delas como titular, somando apenas 492 minutos. É um saldo que não condiz com seu status anterior de um dos melhores laterais do mundo e que também reflete a perda de espaço nos planos da comissão técnica comandada por José Mourinho.

Pearson explicou que a contratação de outro lateral-direito pelo Real Madrid no verão passado, somada à aposta de Mourinho em Fede Valverde na posição no momento atual, complicou ainda mais a situação de Alexander-Arnold e reduziu suas chances de atuar com regularidade, já que ele se viu diante de uma forte concorrência pela posição, apesar das grandes expectativas que acompanharam sua chegada ao clube merengue vindo do Liverpool.

A situação do jogador fica ainda mais complicada quando se lembra que ele recusou anteriormente a renovação de contrato com o Liverpool, preferindo viver uma nova experiência no Real Madrid, clube cuja contratação ele considerou um passo extraordinário na carreira.

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No entanto, a realidade não correspondeu às suas expectativas, já que ele não conseguiu se firmar por completo, apesar da boa integração no vestiário e da relação positiva com os companheiros.

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Apesar das crescentes especulações sobre o futuro do lateral inglês, Mourinho não parece disposto a abrir mão de nenhum jogador durante a atual temporada, pois faz questão de manter todo o elenco até o fim dela, deixando a discussão de casos individuais e de possíveis mudanças para depois do término das competições.

Isso se deve à necessidade do treinador de contar com um elenco completo para lidar com eventuais lesões, suspensões e a sequência intensa de jogos, além do desejo de manter todas as opções disponíveis na disputa por títulos.

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A possível saída de Alexander-Arnold segue condicionada aos desdobramentos do mercado de transferências e às propostas que ele venha a receber, sobretudo com a proximidade da janela de transferências de inverno, em meio à expectativa de uma possível investida de algum clube para contratá-lo.

Ao mesmo tempo, o jogador tem o desafio de recuperar o prestígio que construiu no Liverpool, já que viu sua valorização cair desde a mudança para Madri, e buscar uma oportunidade de jogar com regularidade tornou-se uma prioridade que pode levá-lo a encerrar precocemente sua experiência na Espanha.