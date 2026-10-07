O número sete tem um papel duplo expressivo na trajetória futebolística de Giovanni Reyna nos últimos anos. Por um lado, simboliza um período muito difícil, cheio de contratempos, que ele espera deixar para sempre no passado. Por outro, representa a grande dose de esperança que agora volta a ganhar força na vida do ex-prodígio do Borussia Dortmund.

Isso porque Reyna está em um bom caminho para, enfim, reencontrar de forma duradoura o rumo certo. No verão, o meia, antes tratado como um futuro superstar, deixou a Bundesliga para trás e se transferiu para o Racing Strasbourg, da Ligue 1. Por apenas três milhões de euros em taxa de transferência - um valor de mercado que, aos 23 anos, ele na verdade queria ter superado por muitas vezes. E deveria, considerando seu talento.

Mas, nos anos seguintes à sua temporada de afirmação no Borussia Dortmund, com apenas 17 e depois 18 anos, quando era titular do BVB sob o comando do então técnico Lucien Favre, tudo acabou tomando um rumo bem diferente. Principalmente porque, após o auge precoce de sua carreira, o azar com lesões passou a persegui-lo com frequência.

Período de sofrimento de Giovanni Reyna: apenas sete jogos de liga como titular em 30 meses

Nos cerca de dois anos e meio entre seu 20º aniversário, em meados de novembro de 2022, e o fim da temporada 2024/25, Reyna esteve na escalação inicial em apenas sete jogos de liga. Vale repetir: sete jogos de liga como titular em 30 meses. Nem mesmo um empréstimo do Dortmund para o Nottingham Forest no primeiro semestre de 2024 produziu um efeito positivo de virada. O rendimento deixou a desejar quase o tempo todo, e a confiança foi caindo cada vez mais.

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Foram principalmente as lesões musculares que fizeram o talentoso norte-americano andar para trás com regularidade. Ele teve de se sacrificar repetidas vezes por um retorno, enquanto seu corpo pagava o preço dos muitos problemas físicos. E ritmo de jogo, algo especialmente importante para ele, era algo com que Reyna, que após o período no BVB viveu um ano no máximo irregular no Borussia Mönchengladbach e de lá se transferiu para Strasbourg em agosto, só podia sonhar.

"Às vezes as pessoas acham que poupar é uma boa forma de controlar a carga. Mas eu volto à melhor forma da melhor maneira quando consigo o maior número possível de minutos em campo e, no cenário ideal, também como titular. E estou ficando cada vez mais forte", disse Reyna, segundo o The Athletic, agora que as coisas finalmente voltam a melhorar.

Giovanni Reyna alcança marca pessoal

O que nos leva de volta ao número sete, desta vez em sentido positivo. Reyna foi titular sete vezes seguidas entre o fim de agosto e o início de outubro, por clube e seleção. Uma marca pessoal: nunca antes em sua carreira profissional ele havia conseguido atuar tantas vezes consecutivas desde o início. E, na madrugada de quarta-feira, foi além, ao registrar sua oitava titularidade seguida na vitória por 1 a 0 dos Estados Unidos sobre o Canadá em amistoso, estabelecendo imediatamente um novo recorde.

"Tenho a sensação de que, aos poucos, estou voltando completamente a ser eu mesmo", destacou Reyna após sua atuação convincente na vitória amistosa dos Estados Unidos por 3 a 0 sobre o México no fim de semana passado. Ele sempre sentiu a confiança do técnico da seleção, Mauricio Pochettino. O argentino não o abandonou nem nos momentos difíceis e convocou Reyna para a Copa do Mundo em casa no verão passado, apesar dos problemas vividos no clube.

"Para mim, ele é um grande jogador. Entende o jogo em altíssimo nível", elogiou Pochettino o meia ofensivo, que deu uma assistência em cada um dos amistosos no fim de setembro contra o Peru (4 a 1) e o Chile (4 a 2). Pochettino ressaltou a alta qualidade de Reyna no jogo combinativo, seu toque de bola excepcional e sua condução curta.

Como foi o início do ex-BVB Giovanni Reyna no Racing Strasbourg?

A base para as boas atuações com a camisa dos EUA foi lançada por Reyna em seu início em Strasbourg, onde assinou até 2031. Rapidamente ele conquistou espaço entre os titulares, sente a confiança do técnico Hugo Oliveira e está fixado como um dos dois meio-campistas interiores no sistema 4-3-3 do treinador. Em cinco partidas até aqui, Reyna já marcou um gol por seu novo clube do nordeste da França: na goleada por 6 a 2 sobre o Troyes no início de setembro, o jogador de 23 anos deixou seu nome na lista de artilheiros.

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O ex-jogador da Bundesliga se livrou das cicatrizes mentais que os constantes problemas com lesões abriram em sua alma de jogador. Nos últimos anos, ele foi atormentado por dúvidas sobre ser fisicamente talhado para o futebol de alto nível. "Não penso mais nisso de jeito nenhum", felizmente Reyna pode dizer hoje. "Isso ficou para trás."

Aos 23 anos, Reyna ainda é jovem, mas ao mesmo tempo já acumula muita experiência, conhece tanto o sucesso precoce quanto os lados sombrios da vida profissional. Tanto em Strasbourg quanto na seleção, duas equipes muito jovens, ele já está entre os mais experientes, pode liderar os mais novos e parece florescer nesse papel. E, diante do potencial de Reyna, talvez estejamos vendo agora apenas o começo de uma renascença gloriosa.