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A seleção de Portugal iniciou a era pós-Cristiano Ronaldo com uma derrota retumbante por 4 a 1 diante da visitante Dinamarca, no estádio de Braga, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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O empate sem gols predominou nos primeiros 43 minutos de jogo, antes de a Dinamarca conquistar um pênalti, convertido com sucesso por Pierre-Emile Höjbjerg.

A superioridade dinamarquesa continuou no segundo tempo, com Rasmus Højlund marcando o segundo gol dos visitantes, aos 50 minutos. E Rasmus Højlund voltou, sete minutos depois, para marcar seu segundo gol pessoal, o terceiro da seleção dinamarquesa.

Joachim Andersen assinou o quarto gol da seleção dinamarquesa, aos 75 minutos.

Bernardo Silva diminuiu a diferença, marcando o único gol de Portugal, aos 90+3 minutos, com a partida terminando com a derrota dos lusos em seu primeiro jogo após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção.

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A Dinamarca elevou seu saldo para 9 pontos na vice-liderança do Grupo 4, enquanto a seleção portuguesa estacionou nos 12 pontos na liderança.

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O jornal Marca repassou os principais lances da partida, em que Portugal começou o confronto com evidente frieza e um desempenho lento e pesado.

Com Bruno Fernandes posicionado pelo lado esquerdo e com João Félix desempenhando o papel de armador atrás de Gonçalo Ramos, os comandados do técnico Jorge Jesus não conseguiram impor seu domínio sobre a bola nem sair com ela de forma organizada de seu campo de defesa.

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Após duas tentativas com chutes de longa distância de Vitinha e Neto, que não representaram qualquer perigo ao goleiro Hermansen, Portugal começou a melhorar gradativamente, conseguiu virar a balança da posse de bola e passou a jogar no campo de defesa do adversário.

Mas a Dinamarca deu um aviso aos 38 minutos, depois de marcar um gol anulado por impedimento de Damsgaard no início da jogada. Logo em seguida, Rúben Dias cometeu uma falta que resultou em um pênalti, após bloquear com a mão uma cabeçada de Højlund.

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Diogo Costa conseguiu prever a direção da cobrança, mas Höjbjerg não desperdiçou a chance e soltou um chute forte e alto que foi ao fundo das redes.

Para aumentar os problemas de Portugal, Rúben Dias recebeu um cartão amarelo assim que começou o segundo tempo, o que o deixará de fora da partida de encerramento diante do País de Gales.

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Mas isso não foi o pior que aconteceu à seleção portuguesa. Aos 50 minutos, Damsgaard recebeu a bola dentro da área e conseguiu girar, antes de enviar um passe para a trave mais distante, que Højlund completou com um chute direto de primeira, sem que o goleiro Diogo Costa pudesse fazer qualquer coisa para salvar seu gol.

Portugal tentou recuperar o equilíbrio com um chute potente de Rúben Neves, mas Hermansen afastou com dificuldade, antes de Neto mandar a sobra por cima do gol.

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Mas Højlund não repetiu os erros dos demais: aos 57 minutos, recebeu a bola no terço ofensivo, livrou-se de Renato Veiga e então soltou um chute com o pé direito que alojou a bola no ângulo mais distante. Rúben Dias, que quebrou a linha de impedimento, estava atrasado em relação ao restante da linha defensiva, deixando o atacante dinamarquês em posição legal.

De imediato, o técnico Jorge Jesus fez três substituições de uma só vez. Entraram Palhinha e Trincão, que mandou a primeira bola que tocou por cima do gol após um passe de Vitinha, além de Carlos Forbs, que herdou a camisa número 7, apesar de já tê-la vestido um ano antes em partida contra a Armênia pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

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Mas, em vez de qualquer reação portuguesa, a Dinamarca aumentou sua colheita de gols a quinze minutos do fim, quando Hojlund cobrou uma falta e Joachim Andersen subiu para desviá-la de cabeça, imparável, para dentro das redes.

A seleção portuguesa conseguiu melhorar o placar durante os acréscimos. Forbs arrancou pelo lado direito e superou seu marcador, em seguida Hermansen defendeu um chute de João Neves do meio da área, mas Bernardo Silva estava presente para acompanhar a sobra e depositá-la dentro das redes.