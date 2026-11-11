Fim da era Carrick: Manchester United chega a acordo com seu novo treinador

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O Manchester United está perto de contratar um novo treinador, para suceder Michael Carrick, o técnico atual, cujas ações despencaram bruscamente após o colapso dos resultados no período recente.

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A diretoria do Manchester United decidiu dispensar Carrick durante a atual data Fifa, diante dos resultados decepcionantes obtidos pela equipe, que venceu apenas duas das últimas 10 partidas na Premier League, apesar do emocionante empate por 4 a 4 contra o Aston Villa.

Carrick havia assumido o comando em janeiro passado, como substituto do português Rúben Amorim, antes de obter um contrato de dois anos em maio, após levar a equipe ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa. No entanto, a queda de rendimento voltou a colocar seu futuro em dúvida.

Apesar de ter afirmado que não pensava em renunciar após o empate contra o Aston Villa, os relatos indicaram o desejo da diretoria do Manchester United de resolver a questão do novo treinador antes do confronto com o Liverpool no estádio Anfield, no dia 22 de novembro.

Por sua vez, a rede "Sky Sports" confirmou nesta quarta-feira que o Manchester United chegou a um acordo preliminar com Mauricio Pochettino, atual treinador da seleção dos Estados Unidos.

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A rede informou que a diretoria do clube inglês está encerrando as negociações com a Federação Americana de Futebol, especialmente no que diz respeito à data definida para a chegada de Pochettino ao Manchester United.

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Como a seleção dos Estados Unidos disputará duas partidas durante a atual data Fifa, e espera-se que Mauricio Pochettino esteja no banco de reservas no sábado e na quarta-feira contra o Haiti, ele poderá se juntar ao Manchester United logo em seguida, com a possibilidade de estar presente no confronto com o Liverpool no domingo, dia 22 de novembro.

Apesar de estar vinculado a um contrato com a seleção dos Estados Unidos, o treinador argentino possui uma cláusula que permite sua saída mediante mais de 8 milhões de euros, valor que o Manchester United terá de pagar para contar com seus serviços.

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Reunião decisiva em Mônaco

Os detentores de influência no Manchester United se reúnem nesta quarta-feira em uma cúpula em Mônaco, enquanto o técnico Michael Carrick continua comparecendo ao trabalho ainda que seu futuro pareça sombrio.

Espera-se que, de acordo com relatos da imprensa, o Manchester United anuncie a demissão de Carrick ainda hoje, por causa da queda de rendimento.

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O jornal inglês "Daily Mail" relatou que Carrick, técnico do Manchester United de 45 anos, apareceu levantando o polegar para os fotógrafos ao chegar ao centro de treinamento de Carrington, pertencente ao clube, na manhã desta quarta-feira.

Enquanto isso, está previsto que o CEO Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox se reúnam com Sir Jim Ratcliffe em Mônaco para definir o destino de Carrick.

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Berrada e Wilcox viajaram ontem ao sul da França para participar de uma cúpula programada para os dirigentes da empresa Ineos, e Berrada e Wilcox apresentarão sua recomendação a Ratcliffe hoje. Todos os indícios apontam que Carrick pagará o preço pela preocupante queda de sua equipe à zona de rebaixamento da Premier League.

Entende-se que a diretoria de Old Trafford deseja comunicar sua decisão a Carrick pessoalmente, o que pode acontecer nas próximas horas.