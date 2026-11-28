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Treinador brasileiro demonstra confiança no trabalho antes de confronto direto com o Lyon

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Filipe Luís comentou a pressão por resultados no Monaco após uma sequência de seis partidas sem vitória no Campeonato Francês. Em entrevista coletiva, o treinador brasileiro reconheceu o risco de demissão, mas afirmou que mantém a confiança no trabalho desenvolvido.

“Estamos num trabalho de alta pressão que exige resultados rápidos, e sabemos disso. Como treinador, entendo esse sentimento, mas o que me motiva agora é simplesmente a preparação para o jogo contra o Lyon”, disse.

O técnico também comparou a troca frequente de treinadores na França com o cenário no Brasil. Para ele, as mudanças dependem da situação de cada clube e do momento vivido pela equipe.

“No fim das contas, futebol é sobre resultados, então não dá para lutar contra isso. Mas eu acredito muito no nosso trabalho e na energia que dedicamos todos os dias”, afirmou.

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O Monaco ocupa a nona posição no Campeonato Francês após seis rodadas sem vencer. Na Conference League, porém, a equipe comandada por Filipe Luís venceu os quatro jogos que disputou até agora.

Próximas partidas OL Campeonato Francês 14:45 ASM Assistir

Neste domingo (29), o time terá pela frente o Lyon, adversário direto na tabela do Francês. A equipe rival tem três pontos de vantagem sobre o Monaco.

Uma nova derrota ou um empate pode aumentar a pressão sobre o treinador brasileiro, que busca encerrar a sequência negativa na competição nacional.