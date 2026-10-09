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"Filho de Mourinho" no radar do Madrid: um único telefonema pode virar o jogo

Real Madrid
Napoli
J. Mourinho
S. McTominay
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Quem é ele?

O meio-campista escocês Scott McTominay, do Napoli, entrou no radar do Real Madrid diante do impasse nas negociações sobre a renovação de seu contrato com o clube italiano, o que abre caminho para a possibilidade de sua saída no próximo período, especialmente depois de o jogador ter demonstrado abertura à ideia de se transferir para o clube merengue caso receba uma ligação de seu ex-treinador José Mourinho.

O jornal italiano "Il Mattino" informou que as negociações entre a diretoria do Napoli e o entorno do jogador não avançaram, destacando que a continuidade do impasse pode acelerar sua saída, enquanto o Real Madrid já se informou sobre sua situação, em meio ao interesse de outros clubes da Premier League inglesa.

O contrato de McTominay, de 29 anos, com o Napoli vai até junho de 2028, mas sua renovação não representa uma prioridade urgente para o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, no momento, segundo os relatos, ao contrário do desejo das pessoas próximas ao jogador de definir rapidamente seu futuro contratual.

O possível interesse do Real Madrid se baseia nas atuações marcantes que o meio-campista escocês apresentou desde sua transferência do Manchester United para o Napoli no verão de 2024, por 30,5 milhões de euros, já que marcou 14 gols e deu 4 assistências em 44 partidas na temporada passada, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2024-2025.

Mourinho representa um fator influente nas chances do negócio, depois de ter concedido a McTominay a oportunidade de estrear pelo time principal do Manchester United em 2017, e sempre o descreveu como "meu filho".

Próximas partidas
NAP

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Campeonato Italiano

10 de out. de 2026

FRC

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RMA

RMA

La Liga

10 de out. de 2026

VIL

VIL

Quando foi questionado sobre a possibilidade de se juntar ao Real Madrid caso recebesse uma ligação do treinador português, o jogador respondeu: "Se isso acontecer, vou pensar no assunto".

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