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O ex-astro português Luís Figo voltou a protagonizar embates com políticos espanhóis nas redes sociais e se envolveu em uma nova discussão com Gabriel Rufián, político catalão, após um comentário irônico sobre a possibilidade de o ex-jogador de Real Madrid e Barcelona assumir um cargo no governo da Espanha.

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O episódio começou quando Rufián fez uma brincadeira nas redes sociais, sugerindo a possibilidade de Figo ser nomeado ministro dos Esportes da Espanha. O astro português, porém, não encarou o comentário como uma simples piada e decidiu responder com uma mensagem que trazia críticas políticas diretas.

Figo publicou sua resposta no "X", em uma postagem que depois apagou, e a abriu com uma frase irônica: "Já sentiu minha falta? Vejam a que ponto chegaram".

O ex-jogador acrescentou: "Queriam unir todos os que são de esquerda e agora acabaram no Podemos. O que as pessoas não fazem para sobreviver... Vocês já tiveram uma experiência ruim antes, lembram? O que as pessoas não fazem para viver às custas do sistema... Mas já não enganam ninguém".

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A resposta de Figo veio em tom agressivo e foi além da brincadeira sobre o cargo de ministro dos Esportes, criticando as orientações e alianças políticas mencionadas por Rufián, em mais um embate entre os dois nas plataformas digitais.

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Não foi a primeira vez que Figo se envolveu em discussões com figuras políticas espanholas nos últimos anos. Ele costuma travar debates e embates nas redes sociais, algo que voltou a acontecer neste fim de semana.

Atualmente, Figo ocupa o cargo de consultor da Uefa, depois de encerrar uma carreira profissional marcada por passagens de destaque por grandes clubes, entre eles Barcelona e Real Madrid, além de sua trajetória na seleção portuguesa.

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Mas o embate não parou na resposta de Figo. Depois de ver a publicação, Gabriel Rufián decidiu rebater, repostando a imagem de uma antiga manchete de um jornal espanhol que dizia: "Figo mercenário", em referência à transferência do astro português do Barcelona para o Real Madrid em 2000, uma das negociações mais polêmicas da história do futebol espanhol.

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O político catalão comentou a imagem com uma frase curta, em alusão direta à polêmica transferência de Figo: "Nem todos nós nos vendemos". Com isso, reacendeu o confronto com o ex-jogador português, ao relembrar um episódio que segue associado ao seu nome há mais de 26 anos.

A lenda portuguesa era capitão e símbolo do Barcelona, mas Florentino Pérez prometeu à torcida do Real contratá-lo durante sua campanha presidencial, em 2000, e depois pagou o valor de sua multa rescisória, de 62 milhões de euros. Os torcedores do Barcelona consideraram o episódio uma grande traição e o receberam no Camp Nou com vaias e gritos, enquanto Figo se tornou mais tarde uma das estrelas dos "galácticos" e levou o Real a conquistar títulos importantes, com destaque para a Liga dos Campeões.

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