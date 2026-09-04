A lenda do Real Madrid, Luís Figo, elogiou as contratações do clube merengue durante a última janela de transferências de verão, afirmando que elas vieram no momento certo, após duas temporadas sem títulos.

Figo declarou no podcast "Figueixadas": "Acho que o Real Madrid contratou muito bem. Trouxe jogadores dos quais precisava em posições importantes: zaga, laterais e um ponta como Diomande".

E acrescentou: "De modo geral, as contratações foram excelentes e vieram mais pela necessidade do que pelos nomes".

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Figo prosseguiu: "Era necessário dar esse passo e reforçar o time após os dois últimos anos sem nenhum título. Isso é essencial para o clima, para que o torcedor receba a temporada com mais esperança e sinta que este ano será positivo".

Sobre os preços recordes no mercado de transferências, Figo alertou: "Em algum momento, isso precisa parar. É verdade que a questão depende dos orçamentos dos clubes e das regras do fair play financeiro, mas os números são altíssimos".

O ex-craque de Portugal continuou: "Não acho que se possa recuperar uma transferência no valor de 150 milhões de euros, como sempre dizem, por meio da venda de camisas, por exemplo. Essas negociações podem dar certo esportivamente, mas financeiramente a coisa é muito complicada".

E ressaltou a evolução do mercado de transferências ao dizer: "Já se passaram quase 30 anos desde a minha época. Naquele tempo, eu achava que os valores pagos eram uma loucura. Mas a evolução dos mercados fez com que pagassem valores ainda mais loucos em algumas negociações".

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