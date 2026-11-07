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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images
Khaled Mahmoud
Traduzido por

FIFA reduz suspensão de Nahuel Molina, defensor da Argentina e da Roma, após briga na final da Copa do Mundo de 2026

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O defensor da Argentina e da Roma Nahuel Molina recebeu uma notícia importante depois que a Fifa concordou em reduzir sua longa suspensão em partidas internacionais. A punição havia sido aplicada após as cenas caóticas que marcaram o fim da final da Copa do Mundo de 2026, disputada no início deste verão. A Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação.

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Recurso de Molina é aceito

A Associação do Futebol Argentino (AFA) conseguiu reduzir as punições disciplinares impostas a Molina. O lateral da Roma havia recebido inicialmente uma suspensão de sete jogos e uma multa de $ 77.000 por sua participação na confusão após o principal evento do torneio, em East Rutherford.

Após uma análise formal do incidente, a comissão de recursos da Fifa decidiu reduzir a punição do defensor para quatro jogos de suspensão e diminuir sua multa para $ 60.000.

Caminho para a redenção

Molina já cumpriu boa parte da suspensão. O lateral-direito ficou fora das três vitórias da Argentina em amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, em outubro. Com três jogos já cumpridos, resta apenas uma partida de sua suspensão reduzida para quatro jogos.

Apesar da redução, o defensor ficou fora da mais recente convocação da Argentina feita por Lionel Scaloni, anunciada no início desta semana para os amistosos de novembro contra Uruguai e Costa Rica.

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Presença da Serie A continua

Enquanto a suspensão de Molina foi reduzida, Leandro Paredes teve mantidas a suspensão de 10 jogos e a multa de $ 90.000 por sua participação na briga após a final da Copa do Mundo. Embora os dois jogadores continuem afastados, a seleção de Scaloni segue contando com muitos atletas da primeira divisão italiana: sete jogadores da Serie A integram a convocação mais recente da Argentina, enquanto a equipe deixa para trás a confusão do verão.

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Entre os convocados estão os companheiros de Molina na Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule e Santiago Castro, garantindo que o clube siga bem representado. A eles se juntam a dupla do Como Nico Paz e Maxi Perrone, Mariano Troilo, do Parma, e Franco Mastantuono, da Fiorentina, completando o grupo de sete jogadores da Serie A.

O desempenho de Molina e a disputa da Roma pelo título

Pela Roma, Molina disputou 11 partidas em todas as competições nesta temporada, marcou um gol na Champions League e deu duas assistências na Serie A. Suas atuações ajudaram o clube a fazer uma boa campanha. A Roma ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela da Serie A, com 24 pontos, apenas quatro atrás da líder Lazio.