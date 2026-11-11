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A FIFA pode perder sua isenção fiscal nos Estados Unidos após a apresentação de uma denúncia que pede uma investigação sobre alegações de que uma pessoa em sua folha de pagamento trabalhou em caráter particular como responsável pelos serviços domésticos de Gianni Infantino em Miami. A entidade máxima do futebol mundial insiste que seu presidente paga pessoalmente por qualquer funcionário doméstico e acusa os críticos de tentar enfraquecê-lo.

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IRS é instado a investigar denúncias sobre serviços domésticos prestados a Infantino

Uma denúncia foi apresentada à Receita Federal dos Estados Unidos (IRS), solicitando a investigação de alegações de que uma pessoa na folha de pagamento da FIFA trabalhava, em caráter particular, como responsável pelos serviços domésticos de Infantino. Se o IRS investigar o caso e confirmar as alegações, a FIFA poderá perder sua isenção fiscal no país.

A denúncia, à qual The Guardian teve acesso e que é respaldada por diversos documentos, afirma que uma pessoa “prestou serviços domésticos exclusivamente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e sua esposa, Leena Infantino, na residência do casal em Miami, enquanto recebia remuneração ou benefícios por meio de uma entidade afiliada à FIFA”.

Denúncia alega que FIFA abusou da isenção fiscal

A FIFA tem o status 501(c)(4) nos Estados Unidos, categoria destinada a organizações “criadas para promover o bem-estar da comunidade para fins beneficentes, educacionais ou recreativos”. A denúncia, apresentada pelo advogado especializado em imigração Abed Ayoub, de Washington, DC, argumenta que “a alta cúpula, no exercício de suas funções e em nome da FIFA, abusou da condição de entidade isenta de impostos”.

O documento acrescenta: “Se recursos financeiros ou materiais da organização foram usados para pagar por serviços que beneficiaram a residência de um dirigente, esse arranjo levanta sérias questões sobre benefício privado, prestação de contas financeiras, remuneração e governança. Os documentos também levantam dúvidas sobre a precisão das informações constantes em registros de emprego, folha de pagamento, impostos e imigração. Pedimos às agências que investiguem os registros pertinentes e determinem o que ocorreu.”

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FIFA afirma que Infantino paga funcionários domésticos com recursos próprios

A FIFA rejeitou as alegações. Porta-voz da entidade afirmou: “Questões relacionadas à vida pessoal e doméstica do presidente da FIFA são privadas. No entanto, para que não reste qualquer dúvida, os custos de quaisquer funcionários domésticos são pagos pessoalmente pelo presidente da FIFA.”

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A entidade que comanda o futebol também criticou a cobertura do caso e acrescentou: “Pedimos à imprensa que aja com responsabilidade. Como a FIFA declarou em agosto, é evidente que há um esforço coordenado e contínuo de algumas pessoas para prejudicar a FIFA e seu presidente. A FIFA acolhe o escrutínio legítimo. Mas o escrutínio não autoriza a amplificação de alegações falsas. Quando uma reportagem for imprecisa ou enganosa, a FIFA continuará a contestá-la de forma direta e enfática.”

O que vem pela frente para a FIFA e Infantino

Se o IRS decidir investigar a denúncia, o processo provavelmente levará meses. Os resultados desse tipo de investigação raramente são divulgados, embora qualquer medida tomada venha a público.

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A pressão também aumenta em Washington após os avanços dos democratas nas eleições de meio de mandato. Segundo porta-voz do deputado Jamie Raskin, a Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes está “acompanhando de perto esses desdobramentos”.