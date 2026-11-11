IRS é instado a investigar denúncias sobre serviços domésticos prestados a Infantino
Uma denúncia foi apresentada à Receita Federal dos Estados Unidos (IRS), solicitando a investigação de alegações de que uma pessoa na folha de pagamento da FIFA trabalhava, em caráter particular, como responsável pelos serviços domésticos de Infantino. Se o IRS investigar o caso e confirmar as alegações, a FIFA poderá perder sua isenção fiscal no país.
A denúncia, à qual The Guardian teve acesso e que é respaldada por diversos documentos, afirma que uma pessoa “prestou serviços domésticos exclusivamente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e sua esposa, Leena Infantino, na residência do casal em Miami, enquanto recebia remuneração ou benefícios por meio de uma entidade afiliada à FIFA”.
Denúncia alega que FIFA abusou da isenção fiscal
A FIFA tem o status 501(c)(4) nos Estados Unidos, categoria destinada a organizações “criadas para promover o bem-estar da comunidade para fins beneficentes, educacionais ou recreativos”. A denúncia, apresentada pelo advogado especializado em imigração Abed Ayoub, de Washington, DC, argumenta que “a alta cúpula, no exercício de suas funções e em nome da FIFA, abusou da condição de entidade isenta de impostos”.
O documento acrescenta: “Se recursos financeiros ou materiais da organização foram usados para pagar por serviços que beneficiaram a residência de um dirigente, esse arranjo levanta sérias questões sobre benefício privado, prestação de contas financeiras, remuneração e governança. Os documentos também levantam dúvidas sobre a precisão das informações constantes em registros de emprego, folha de pagamento, impostos e imigração. Pedimos às agências que investiguem os registros pertinentes e determinem o que ocorreu.”
FIFA afirma que Infantino paga funcionários domésticos com recursos próprios
A FIFA rejeitou as alegações. Porta-voz da entidade afirmou: “Questões relacionadas à vida pessoal e doméstica do presidente da FIFA são privadas. No entanto, para que não reste qualquer dúvida, os custos de quaisquer funcionários domésticos são pagos pessoalmente pelo presidente da FIFA.”
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A entidade que comanda o futebol também criticou a cobertura do caso e acrescentou: “Pedimos à imprensa que aja com responsabilidade. Como a FIFA declarou em agosto, é evidente que há um esforço coordenado e contínuo de algumas pessoas para prejudicar a FIFA e seu presidente. A FIFA acolhe o escrutínio legítimo. Mas o escrutínio não autoriza a amplificação de alegações falsas. Quando uma reportagem for imprecisa ou enganosa, a FIFA continuará a contestá-la de forma direta e enfática.”
O que vem pela frente para a FIFA e Infantino
Se o IRS decidir investigar a denúncia, o processo provavelmente levará meses. Os resultados desse tipo de investigação raramente são divulgados, embora qualquer medida tomada venha a público.
A pressão também aumenta em Washington após os avanços dos democratas nas eleições de meio de mandato. Segundo porta-voz do deputado Jamie Raskin, a Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes está “acompanhando de perto esses desdobramentos”.