Fica ou sai? Jardim se posiciona sobre continuidade no comando do Flamengo

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Português evita alimentar rumores sobre saída, enquanto Rubro-Negro se aproxima do título brasileiro e mantém foco na reta final da temporada

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Leonardo Jardim preferiu não alimentar as especulações sobre seu futuro no Flamengo, mesmo com os rumores de uma possível saída ao fim da temporada. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, o treinador português destacou a relação com o elenco e a diretoria, mas evitou dar pistas sobre sua continuidade em 2027.

O resultado no clássico deixou o Rubro-Negro em situação ainda mais confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras e também leva vantagem no número de vitórias, o que garante a permanência na ponta mesmo em caso de derrota na próxima rodada.

Apesar do cenário favorável dentro de campo, as dúvidas sobre a permanência de Jardim seguem em pauta. Segundo a ESPN, o contrato do treinador prevê uma cláusula que reduz drasticamente a multa rescisória caso haja um acordo entre as partes. Com isso, uma saída amigável ao término de 2026 é considerada uma possibilidade, mesmo com o vínculo válido até dezembro de 2027.

Questionado sobre os rumores, Jardim afirmou que não costuma se deixar influenciar por especulações e ressaltou que sua atenção está voltada ao trabalho diário e à relação construída no clube.

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"Na minha vida, eu tento fazer sempre o meu melhor, sem me preocupar com os que vêm antes, com os que vão a seguir. Em todos os clubes em que trabalhei, o que importa é o trabalho que desenvolvo. Em relação a rumores, já ouvi falar tanta coisa, já ouvi falar que tinha me despedido, que não queria ficar. Não dou importância a isso. O que dou importância é à relação que tenho com meus jogadores internamente, ao espírito que a gente criou, às informações que eu troco com o presidente, com o Boto. Isso, para mim, é o que é importante. Se for ligar para rumores e para aquilo, sinceramente, nem em êxitos nem em derrotas vejo muitos rumores, redes sociais nem nada. Não agora no Flamengo, sempre fui assim. Se for ouvir todo mundo, fico maluco, porque cada um tem uma opinião diferente."

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Sobre a goleada no clássico, o português também evitou qualquer clima de euforia. Mesmo com a vantagem construída na tabela, Jardim reforçou que o Flamengo precisa manter a concentração nas rodadas restantes e tratar cada compromisso como uma decisão.

"É mais uma vitória que nos permite ter uma vantagem de três pontos, é só esse significado. Vale os mesmos três pontos que o jogo contra o Grêmio na próxima semana, que é um jogo extremamente importante na nossa casa. A gente precisa fazer... faltam cinco jogos? Então quatro vitórias são suficientes. Temos que pensar jogo a jogo, ainda falta muito campeonato", afirmou.

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O treinador também valorizou a resposta do elenco depois de um período difícil e elogiou a postura dos jogadores diante do Vasco, mesmo com ausências importantes.

"Teve apresentação de campeão porque o Flamengo é o campeão brasileiro até ter o próximo este ano, mas, com certeza, é uma vitória de uma equipe que está recuperada de um desastre que teve e está motivada a mostrar seu trabalho e tem fome de vitória. Muitos jogadores de fora, mas deram seu melhor", completou.

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Por enquanto, a definição sobre o futuro de Jardim fica em segundo plano. O português seguirá à frente do Flamengo até o encerramento do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe tenta confirmar a conquista nacional. O próximo compromisso será na quarta-feira (4), contra o Grêmio, no Maracanã, em mais uma oportunidade para se aproximar do título.