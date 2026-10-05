Alex Scott, meio-campista do Bournemouth, foi desconvocado da seleção inglesa que vai enfrentar a República Tcheca na terça-feira, por conta de uma lesão na coxa.

O jogador, de 23 anos, deve ficar afastado dos gramados por um período que varia entre 6 e 8 semanas, por conta de um problema no músculo quadríceps da coxa.

Scott havia feito uma atuação excelente em sua primeira participação como titular, quando a Inglaterra venceu a Croácia por 7 a 0 na Liga das Nações da Europa, no sábado.

O jogador sentiu o problema antes da partida, mas disputou 70 minutos no meio-campo ao lado de Elliot Anderson antes de ser substituído.

Também foi decidido tirar Ezri Konsa, zagueiro do Arsenal, da partida marcada para o estádio de Wembley como medida de precaução. O jogador, de 28 anos, retornará ao seu clube (campeão da Premier League) para receber tratamento de uma lesão que o aflige.

Próximas partidas ING Liga das Nações A 11:45 CZE

O Bournemouth tem 9 partidas marcadas no período entre 10 de outubro e 8 de novembro.

Além de seus compromissos na Premier League durante os fins de semana, o time jogará às quartas ou quintas-feiras por 4 semanas consecutivas, quando vai enfrentar as equipes do Sturm Graz, do Milan e do Sparta Praga na Liga Europa, e o Aston Villa na quarta rodada da Copa da Liga (Carabao Cup).

Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, havia elogiado fortemente a atuação de Scott após a partida contra a Croácia.

Tuchel disse: "Primeira participação como titular, e que estreia e que atuação. Ele trata a bola com uma suavidade extraordinária, e sua capacidade de tomar decisões nos mais altos níveis".

E acrescentou: "Joga com muita confiança; é extremamente ativo e seguro de si, sem falar em seu volume de trabalho e suas movimentações sem a bola".

E prosseguiu: "É um jogador completo em todos os sentidos; nos deu muita vitalidade, versatilidade e um alto volume de trabalho no meio-campo".

Vale lembrar que Scott havia feito sua estreia pela seleção inglesa na partida que terminou com a vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca em Praga, na terça-feira, antes de participar como titular pela primeira vez quatro dias depois.