Feyenoord apresenta Javi López e divulga imediatamente o número da camisa

O Feyenoord confirmou na noite de segunda-feira a chegada de Javi López. O lateral-esquerdo de 24 anos será emprestado pelo Real Sociedad nesta temporada. Depois disso, o clube de Roterdã terá a opção de contratá-lo em definitivo.

“Me dá orgulho poder defender um clube grande e ambicioso como o Feyenoord”, disse López no site de seu novo clube. O espanhol usará a camisa 16 em De Kuip.

“Mal posso esperar para me juntar ao grupo, porque quero ser útil ao clube, aos meus companheiros e aos torcedores o mais rápido possível. Vou dar tudo com esta camisa para vivermos juntos grandes momentos e sucessos.”

López, que mede 1,83 m, é um lateral-esquerdo que tem contrato com a Real Sociedad até meados de 2030. Na última temporada, ele foi emprestado ao Real Oviedo, onde foi peça importante.

Nascido em Tenerife, López disputou até agora 38 partidas pelo time principal da Real Sociedad, clube com o qual tem contrato desde 2024. Na época, o clube pagou 6,5 milhões de euros para tirá-lo do Deportivo Alavés.

O Feyenoord precisava com urgência de um novo lateral-esquerdo, já que Jordan Bos e Gijs Smal estão lesionados. Por isso, o reforço Mika Mármol atuou nessa posição nas últimas partidas.

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, também pode recorrer ao jogador da base Tijme Wessels para a lateral esquerda. Além disso, o defensor de 19 anos em breve renovará seu contrato até meados de 2029, informou a Voetbal International recentemente.